Realme, Milli Okçu Mete Gazoz ve Voleybolcu Melissa Vargas ile Anlaştı

Realme Türkiye, Dünya Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz ve FIVB Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu Melissa Vargas ile anlaşma sağladı. Bu anlaşma ile Realme, genç sporcularla marka yaklaşımını desteklemeyi hedefliyor.

Realme Türkı·ye, Dünya Şampı·yonu Milli Okçu Mete Gazoz ve FIVB Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu Mı·llı· Voleybol yıldızı Melissa Vargas ile anlaştı. Dünyanın lider markalarından biri olan Realme, bu anlaşma ile kendi alanlarında fazla iyi olan genç sporcularla marka yaklaşımını destekleyecek.

"Teknolojinin hızı ve sporun gücünü Realme'de bir araya getiriyoruz."

Dünyanın hızla yükselen markası realme'nin marka yüzleri, Dünya Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz ve Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımının yıldızı ve FIVB Milletler Ligi'nin "En Değerli Oyuncusu" ödüllü Melissa Vargas oldu. Kullanıcılarına her daim en iyi deneyimi yeniliklerle sunmayı hedefleyen dünyanın en iyi markalarından realme, bu anlaşma ile kendi alanlarının fazla iyileri, Vargas ve Gazoz ile yan yana yürüyecek.

Mete Gazoz, okçulukta üstün başarılarıyla kariyeri boyunca spora adanmışlığı ve gösterdiği üstün performans ileilham verici bir figür haline gelirken, Türk voleybolunun parlayan yıldızı Melissa Vargas ise fark yaratan hızı ve gücüyle fazla iyiler.

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Yeni ortaklıktan duyduğu heyecanı dile getiren realme Türkiye CEO'su Weijian Zhou, şunları söyledi:

"Spor dünyasını fetheden iki olağanüstü yetenek, Mete Gazoz ve Melissa Vargas'ı realme'nin Türkiye'deki yüzleri olarak görmekten heyecan duyuyoruz. Her ikisi de, realme'nin temsil ettiği cesaret ve adanmışlık ruhu ile en iyiyi sunmayı hedefleyen markayı seçen olağanüstü sporcular. "Dare to Leap" ruhuyla hep dünyanın en iyileriyle birlikte cesaretle ilerlediğimiz bu yolda teknolojinin hızı ve sporun gücünü realme'de bir araya getiriyoruz. Dünyanın en iyileriyle büyük başarılara imza atmak için sabırsızlanıyoruz."

Mete Gazoz, realme iş birliğiyle ilgili düşüncelerini şöyle paylaştı: "Yaptığım sporda mükemmelliğe ve yeniliğe değer veren, "fazla iyi" olma hedefini benim kadar benimseyen dünyanın hızla büyüyen markalarından, realme ile benzer amaçlara ulaşmak için bir yola çıkmaktan gurur duyuyorum. Birlikte yeni zirveleri hedefleyeceğiz." dedi.

Melissa Vargas ise şunları ekledi: "realme ailesinin bir parçası olmaktan heyecan duyuyorum ve önümüzdeki dönemde birbirimize güç katacağımız süreci sabırsızlıkla bekliyorum. realme ile fazla iyi olmaya cesaret edenlerin dünyasında hep daha da fazla iyiyi hedefliyoruz. " dedi.