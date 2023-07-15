Son yıllarda etkileri oldukça artan ve dünya genelinde önemli sorunlar yaratarak karşımıza çıkan küresel ısınma için bir elektrik ve bilgisayar mühendisi profesöründen ilginç bir çözüm geldi.

Son yıllarda etkileri oldukça artan ve dünya genelinde önemli sorunlar yaratarak karşımıza çıkan küresel ısınma için bir elektrik ve bilgisayar mühendisi profesöründen ilginç bir çözüm geldi. İşte haberin ayrıntıları…

Profesörden küresel ısınma sorunu için ilginç çözüm!

Bu kişinin çözümüne geçmeden önce biraz geçmişe gitmemiz gerekiyor. 2021 yılında ABD'nin Purdue Üniversitesi'ndeki bir araştırmacı, dünyanın en beyaz boyasını geliştirdi. Işığın yüzde 98'ini yansıtabildiği söylenen bu boya, o dönemlerde bilim dünyasının dikkatini çekmeyi başardı.

Hatta pek çok araştırmacı, bu boya bir binaya uygulandığında bina içerisindeki sıcaklığın düşeceğini ve böylelikle klima ihtiyacının ortadan kalkacağını bile söyledi. Bugün ise temiz enerji ile ilgili araştırmalar yapan Kaliforniya Üniversitesi'nde Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Profesörü Jeremy Munday'ın küresel ısınma için verdiği bir fikir, dikkatleri çekti.

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Munday, Purdue Üniversitesi'nde duyurulan o boya dünya yüzeyinin yüzde 1 ila 2'sine uygulanırsa, dünya'ya vuran güneş ışığını daha fazla yansıtarak gezegenin yüzeyine ulaşan ısı miktarının azaltılabileceğini ve bunun da küresel ısınma sorununa bir çözüm olabileceğini öne sürdü.

Ayrıca Munday, New York Times'a verdiği bir röportajda uzaya geri yansıtılan ışığın çok fazla zarar vermeyeceğini de belirtti. Bunu, 'Bu, bir bardak suyu okyanusa dökmek" şeklinde açıkladı. Dünya'nın toplam yüzölçümü yaklaşık 197 milyon mil kare olup, çoğunluğu su alanlarından oluşuyor.

Yüzde 1-2'sini kaplamak için gereken alan ise 2-4 milyon mil kare seviyesinde. Bu alanın büyüklüğünü daha iyi anlamak için, Amerika Birleşik Devletleri'nin toplam kara alanının 3.5 milyon mil kareden biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Jeremy Munday'in önerdiği yönteme göre, ABD'nin tamamını beyaz boya ile kaplamak gerekebilir.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Munday'in küresel ısınma sorunu için ortaya attığı çözüm yöntemi mantıklı mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.