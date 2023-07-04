Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Twitter'a getirilen tweet görüntüleme sınırlanmasının avantajlarının da olduğunu belirterek, "Daha nitelikli takip edilebilecek kişiler bulunabilir" dedi.

Prof. Dr. Eraslan: "(Tweet görüntüleme sınırlaması) Daha nitelikli takip edilebilecek kişiler bulunabilir"

ANKARA Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Twitter'a getirilen tweet görüntüleme sınırlanmasının avantajlarının da olduğunu belirterek, "Daha nitelikli takip edilebilecek kişiler bulunabilir" dedi.

Elon Musk, Twitter kullanıcıların her gün görebilecekleri tweet sayısına sınırlama getirmişti. Bu uygulama pek çok Twitter kullanıcı tarafından tepkilere yol açmıştı. SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, tweet görüntüleme sınırlamasına yönelik İhlas Haber Ajansına değerlendirmelerde bulundu. SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Elon Musk bir dijital narsist olduğunu ifade ederek, "Çok çılgınca bir dijital girişimci. Çok önemli yenilikleri ortaya koymuş bir isim. Twitter, 44 milyar dolara aldığı bir çalışma. Aldığında 'artık kuş özgürleşecek' derken aldığı günden beri çok farklı atraksiyonlar yapan birisi" diye konuştu. Prof. Dr. Eraslan, Twitter kullanıcıların her gün görebilecekleri tweet sayısına getirilen sınırlanmanın Elon Musk tarafından daha önce izlemin verildiğini belirtti. Eraslan, tweet görüntüleme sınırlanmasının bir çok amacı olduğunu söyledi. Bu amaçlardan birinin yapay zekanın Twitter verileri ücretsiz bir şekilde toplamasının önüne geçilmesi olduğunu ifade etti.

"Şirketler elde ettikleri verileri kendi kazançlarında kullanıyorlar"

Bazı şirketlerin tweet verilerini analiz ettiklerini ve bunu engellemek için getirilmiş bir uygulama olduğunu belirten Prof. Dr. Eraslan, "Sadece yapay zeka değil başka şirketlerde insanların tweetlerini analiz ediyorlar ve analiz ederken elde ettikleri verileri kendi kazançlarında kullanıyorlar. Bunları engelleme amaçlı bir uygulama" dedi. Eraslan, tweet görüntüleme sınırlaması ile ilgili ücretli mavi tik aboneliğinin yaygınlaştırmak istendiğini de ifade etti.

"Bir taşla 6-7 kuş vuruyor şu an da"

Elon Musk'ın çok farklı düşünen biri olduğunu belirten Eraslan, "Bir taşla 6-7 kuş vuruyor şu an da. Kendinden söz ettiriyor, Elon Musk'ın en büyük özelliği bu. Dünya konuştu, attığı tweetler milyonlarca rtweet edildi" diye konuştu.

"5 milyar kişinin kullandığı bu algoritmalarda böylesi uygulamaların olması normal"

Twitter görüntüleme kısıtlanmasının avantajlarının da olduğunu belirten Prof. Dr. Eraslan, "Daha nitelikli takip edilebilecek kişiler bulunabilir. Aynı gün görüntüleme limitlerini arttırdı. Mavi tike 10 bin, daha önceden açılmış hesaplara 800 ve yeni açılmış onaylanmamış hesaplara da 500 limit verdi. Bunları arttırıyor, zannediyorum bunu sistematik bir şekilde kendisi ortaya koyacak. 5 milyar kişinin kullandığı bu algoritmalarda böylesi uygulamaların olması normal" ifadelerini kullandı.