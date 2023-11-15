PlayStation Store'da Elden Ring fiyatı zamlandı

Son yıllarda Türkiye'de yükselen dolar kuru ve artan enflasyon sonucunda oyunlar da dahil olmak üzere pek çok ürünün fiyatına zam geldi. Türk oyuncular için bir oyun satın almak gittikçe güç hale geliyorken kısa süre önce popüler bir oyun daha zamlandı. PlayStation Store'da Elden Ring fiyatı yüzde 80 zamlandı.

Son yıllarda Türkiye'de yükselen dolar kuru ve artan enflasyon sonucunda oyunlar da dahil olmak üzere pek çok ürünün fiyatına zam geldi. Türk oyuncular için bir oyun satın almak gittikçe güç hale geliyorken kısa süre önce popüler bir oyun daha zamlandı. İşte ayrıntılar…

PlayStation Store'da Elden Ring fiyatı için zam geldi!

Türkiye için oyun fiyatları son dönemlerde sürekli olarak yükseliyor. Geçtiğimiz yıl Steam'in ülkemize uyguladığı dolar kurunu 1.8 TL'den 10 TL'ye çıkarmasıyla başlayan zam furyası, Red Dead Redemption 2 ve The Witcher 3: Wild Hunt başta olmak üzere yüzlerce oyunun zamlanmasıyla devam etti. Aradan geçen sürede döviz kuru daha da yükseldi ve Steam, ülkemiz için Türk Lirasını kaldırma kararı aldı.

Dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan Elden Ring, PlayStation konsol kullanıcılarının oyun mağazası PlayStation Store'da zamlandı. Böylelikle fiyatı 1.049 TL'den 1.899 TL'ye yükseldi. Bu, yüzde 80 oranında zam anlamına geliyor.

Eski fiyatı: 1.049 TL

Yeni fiyatı: 1.899 TL (+80%)

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Japon oyun geliştiricisi FromSoftware tarafından piyasaya sürülen Elden Ring, Soulsborne türünü açık dünya ile buluşturan bir aksiyon RPG olarak karşımıza çıkıyor. Yaratıcı dünya tasarımıyla dikkat çeken oyun, George R.R. Martin'in (Game of Thrones serisinin yazarı) işbirliğiyle oluşturulan zengin bir evrende geçiyor. Söz konusu yapım, oynayan kişiler tarafından övgüyle bahsediliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Elden Ring 'in yeni fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.