Kullanıcıları şoke eden sorun, geçtiğimiz hafta sonu dünyanın en büyük dövüş oyunları turnuvası olan Las Vegas'taki Evolution'da fark edildi. Dünyanın dört bir yanından oyuncular, diğerlerinin yanı sıra Street Fighter 6, Guilty Gear Strive ve Tekken 7 gibi oyunlarda rekabet etmek için Mandalay Bay Convention Center'a akın etti. Burada görülene göre PlayStation 5, USB portlarını eritiyor!

Playstation 5, USB portlarını eritiyor

PS5'in önünde yalnızca bir USB-A bağlantı noktası olduğundan, birçok oyuncu dövüş oyunu denetleyicilerini arkadaki mevcut bağlantı noktalarından birine taktı. Bu sistemlerin rakiplerin elenme usulü oynadığı için saatler boyu açık kaldığı göz önünde bulundurulursa PS5'ler muhtemelen gün boyunca ısınıyordu.

This is my melted controller. It just took one set. pic.twitter.com/EiG6OsdjeG — Eduardo Cuervo (eacuervo @ threads) (@cloudraven) August 6, 2023

Bunun sonucunda PS5, sistemin arkasından ısıyı dışarı attığı için, sıcaklıklar USB bağlantı noktalarının içindeki plastiği eritecek kadar yükseliyor. Durumu yaşayan bazı kullanıcılar kablolarının PS5 USB bağlantı noktalarıyla kaynaştığını ve çekildiğinde tüm bağlantı noktasını çıkmaya zorladığını bildirdi. Sony ve Evo'dan ise konu hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.

Bazı kullanıcıların, sistemler arası uyumluluğun olmaması nedeniyle PS5'te eski lisanssız dönüştürücüler kullandıklarına da dikkat edilmelidir. Lisanssız donanım kullanımından kaynaklanan sorunlar olabilir. Etkilenen USB bağlantı noktalarının kusurlu PS5'lerden olup olmadığı da belirsiz.

PlayStation 5 oynamak çok daha eğlenceli hale geliyor!

Sony, yayın ve etkinlik yönetimi şirketi RTS ile birlikte 2021'de Evo'yu ortak olarak satın aldı. Sony'nin doğrudan hissesi nedeniyle Street Fighter 6 yarışması için varsayılan sistem PS5 oldu. Sony, Microsoft ve Nintendo ile rekabet ederken, dövüş oyunları topluluğuna bayrağını dikti. Ancak ortaya çıkan bu sorun Sony'nin tahtı için pek de iyiye işaret değil.

PS5'in USB bağlantı noktalarını eritme sorunu nasıl önlenir?

Isı çıkışının yanındaki arka bağlantı noktası yerine ön USB-A veya USB-C bağlantı noktasını kullanın.

Arka USB-A bağlantı noktasını kullanmak zorunda kalırsanız, tekrar prize takmadan önce konsolun soğumasını bekleyin.

Sony veya üçüncü taraf donanım üreticisinden bir açıklama gelene kadar lisanssız dönüştürücüler kullanmaktan kaçının.

Peki siz bu haber hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.