Tablet pazarının önemli isimlerinden Oppo, pazar payını artırabilmek için ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda marka, kısa süre önce yeni Pad Neo modelini tanıttı. İşte Oppo Pad Neo özellikleri ve fiyatı…

Oppo Pad Neo özellikleri ve fiyatı

Oppo Pad Neo modeli, 11,25 inç boyutunda LTPS LCD ekranla geliyor. 2408 x 1720 piksel çözünürlüğe sahip bu ekran, 90 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. Bununla beraber 400 nit parlaklık ve 260 PPI sunuyor.

Cihaz, MediaTek tarafından üretilen Helio G99 işlemcisinden güç alıyor. Bellek tarafında ise Wi-Fi sürümü 6 GB RAM, LTE sürümü ise 8 GB RAM'e sahip. Her iki versiyon da 128 GB depolama alanı ile geliyor. Bunun yanında cihaz, 33W hızlı şarj ile beslenen 8000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor.

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Tabletin hem ön hem de arka tarafında f/2.0, diyafram aralığına sahip 8 Megapiksel çözünürlükte kamera bulunuyor. Her iki kamera da 1080p/720p@30fps video kaydı alabiliyor.

Oppo Pad Neo teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer Ekran: 11.4 inç – LTPS LCD 2408 x 1720 piksel çözünürlük 90 Hz yenileme hızı 180 Hz dokunmatik örnekleme hızı 400 nit parlaklık 260 PPIİşlemci: MediaTek Helio G99Arka Kamera: 8 Megapiksel, f/2.0, FOV 78°Ön Kamera: 8 Megapiksel, f/2.0, FOV 78.2°Arka Kamera Video: 1080p/720p@30fpsÖn Kamera Video: 1080P/720P@30fpsRAM: – Wi-Fi sürümü: 6 GB – LPDDR4X – LTE sürümü: 8 GB – LPDDR4XDepolama: 128 GB – UFS 2.2Batarya: 8000 mAhŞarj Hızı: 33W SUPERVOOCTMSensörler: Manyetik, ışık, hızlanma, jiroskop, hallBağlantı: Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/, GPS, Bluetooth 5.2Boyut ve Ağırlık: – Yükseklik: 255.12 mm – Genişlik: 188.04 mm – Kalınlık: 6.89mm – Ağırlık: 538gUSB Girişi: USB-C

Oppo Pad Neo fiyatı;