Oppo Enco X2, birçok alanda yeni özellikler getiriyor ve piyasadaki en yeni kablosuz kulaklık olarak ortaya çıkıyor.

Oppo, son birkaç yıldır ürünleriyle insanları şaşırtmayı alışkanlık haline getirdi ve özellikle Enco X serisi gibi ses ürünleri ile kendini ispatladı. Oppo Enco X2 olarak adlandırılan yeni sürüm, performansı ve diğer özellikleriyle Enco X'in üzerinde bir yükseltme olmayı vaat ediyor.

Şuan için Türkiye piyasasına giriş yapan kulaklık 2700 TL gibi bir fiyat etiketine sahip olduğu bildiriliyor.

İki renk seçeneği olarak piyasada yerini alan kulaklık, şuan için Türkiye piyasasına beyaz renk ile giriş yaptı.

Oppo: Enco X2 Bluetooth Kulaklık Piyasada Yerini Aldı

Oppo, Enco X2 Tasarım:

Oppo, Enco X2'nin tasarım kısmını Enco X adlı bir önceki seri cihazı ile benzer şekilde tuttu. Tomurcukları taşıyan uzun saplı temel AirPods benzeri tasarıma sahiptir.

Kulaklığın şarj kutusu bir önceki ile aynı tasarım olan oval şekle sahip olacak. Tasarımı sayesinde, tomurcukların takılmasını kolaydır ve uzun saatler boyunca takabilmeniz için bol miktarda rahatlık sunar. Enco X2, her tomurcuk için yaklaşık 4,7 gram ağırlığında ve şarj kutusu 47 gram olarak geliyor.

Oppo, Enco X2 Özellikler:

Oppo, Enco X2 çevre ortama göre üç mod halinde gürültü azaltma özelliği mevcuttur.

Ayrıca, bu kulakiçi kulaklıkları toza ve suya dayanıklı kılan IP54 derecesine sahiptir.

Oppo Enco X2, düşük gecikmeli iletim ve 10 metreye kadar menzil sunan Bluetooth 5.2 sürümünü destekler. 11 mm dinamik sürücülere ve 6 mm düzlemsel diyafram sürücülerine sahiptir. Enco X2, LHDC, AAC ve SBC gibi ses kodeklerini destekler.

Tüm bu özellikleri birleştirdiğinizde, genel paket size etkileyici çok yönlü sonuçlar verir. Kulaklık, bas ve vokal girişlerinin eşit ölçülerde bir ses deneyimi sunar.

Gürültü engelleme, ortam gürültüsünü izole etmek için elinden gelenin en iyisini yapar.

Tomurcukların gövde tasarımı, oynatma ve ses seviyesi için bu sezgisel kontrollerle birlikte gelir.

Oppo Enco X2 bir bütün olarak size kulaklıklar için 57 mAh pil sağlar ve şarj kutusuyla birlikte 566 mAh daha ekleyebilirsiniz.