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OpenAI'nın Sora'sı YouTube'un hizmet şartlarını ihlal ediyor mu?

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Yapay zeka dünyasının gündeminden düşmeyen OpenAI, geçtiğimiz aylarda metinden video üreten Sora aracını duyurdu. Bir hayli dikkat çekmeyi başaran bu araç, oldukça detaylı ve görsel açıdan gerçekçi videolar oluşturabiliyor. Dikkat çekmesinin altında yatan sebep de bu.

OpenAI, Sora'yı gerçekçi videolar üretebilecek şekilde eğitti. Ancak şirketin eğitim sürecinde kullandığı kaynaklar bilinmiyor. Kısa süre önce bununla ilgili bir gelişme yaşandı. Öyle ki YouTube CEO'sundan açıklama geldi. İşte ayrıntılar…

Sora eğitimi için YouTube videoları kullanıldı mı?

Bildiğiniz üzere YouTube, yüz binlerce videoya ev sahipliği yapan devasa bir platform. Bu nedenle OpenAI'ın Sora'yı eğitmek için bu videoları kullanmış olabileceği tahmin ediliyor. Geçen ay OpenAI CTO'su Mira Murati, verdiği röportajda Sora'nın YouTube, Instagram ve Facebook gibi video paylaşılabilen platformlardan yararlanıp yararlanmadığı konusunda bir bilgisinin olmadığını açıklamıştı. Bu da bir belirsizliğe yol açmıştı.

Bugün ise YouTube CEO'su Neal Mohan, katıldığı röportajda OpenAI'ın Sora aracını eğitmek için platformlarını kullanmışsa şirketin hizmet şartlarını ihlal ettiğini söyleyerek bir uyarıda bulundu. Yapay zeka şirketinden karşı bir açıklama gelmedi.

OpenAI'den ChatGPT hakkında beklenmedik karar!

Mohan, şu ifadelere yer verdi;

"Bir içerik oluşturucunun bakış açısına göre, bir içerik oluşturucu sıkı çalışmasını platformumuza yüklediğinde belirli beklentileri vardır. Bu beklentilerden biri de hizmet şartlarına uyulmasıdır. Transkript veya video parçaları gibi şeylerin indirilmesine izin vermiyor ve bu, hizmet şartlarımızın açık bir ihlalidir."

Aslında telif hakkı ihlali tartışmaları daha önce de yaşandı. Önde gelen basın kuruluşlarından New York Times, ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın yapay teknolojilerini eğitmek için izinsiz bir şekilde kendi içeriklerinden yararlandığını söyleyerek telif davası açmıştı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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