Onur Turan, WhiteBIT Türkiye Genel Müdürü Olarak Atandı

WHİTEBIT, Türkiye Genel Müdürlüğü görevine, teknoloji ve dijital dönüşüm alanlarında deneyime sahip olan Onur Turan'ı getirdiğini duyurdu.

WhiteBIT'in yaptığı açıklamaya göre, teknoloji ve dijital dönüşüm alanlarında 15 yılı aşkın deneyime sahip Onur Turan, WhiteBIT TR'nin yeni Genel Müdürü oldu. Kariyerinde Turkcell, Toyota, Volkswagen ve DDTech gibi kurumlarda üst düzey yöneticilik yapan Turan; dijital dönüşüm, blockchain altyapısı, yazılım geliştirme ve stratejik iş geliştirme gibi alanlarda önemli projelere liderlik etti.

Onur Turan'ın bu birikimiyle WhiteBIT TR'nin yerel finansal ekosistemle entegrasyonunu hızlandırması, regülasyon süreçlerine tam uyum sağlaması ve Türkiye pazarına özel kullanıcı odaklı ürün stratejileri geliştirmesi hedefleniyor.

SPK LİSANS BAŞVURUSU TAMAMLANDI

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Nisan 2024'te Türk bir ekiple kurulan WhiteBIT TR, 6 ay gibi kısa bir sürede yüz binlerce aktif kullanıcıya ulaştı. Türkiye'deki faaliyetlerini yerel düzenlemelere tam uyum içinde sürdüren şirket, 30 Haziran'da Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisans başvurusunu tamamlayarak sektörde önemli bir adım attı.

"WhiteBIT; yüzde 96 soğuk cüzdan varlık saklama politikası, gelişmiş WAF güvenlik teknolojisi ve CER.live tarafından AAA derecesiyle dünyanın en güvenli ilk 3 kripto platformu arasında yer alması ile dikkat çekiyor."

NOSOV: TÜRKİYE, WHİTEBIT İÇİN STRATEJİK BİR MERKEZ KONUMUNDA

WhiteBIT Group Başkanı Volodymyr Nosov, atamaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, kripto varlıkların benimsenme oranı ve yenilikçi kullanıcı profili ile WhiteBIT için daima stratejik bir pazar oldu. Bu doğrultuda, yerel pazarda sürdürülebilir ve şeffaf bir büyüme hedefliyoruz. Onur Turan'ın liderliğinde, Türkiye'deki operasyonlarımızı daha ileriye taşıyacak ve WhiteBIT'i kullanıcılar için vazgeçilmez bir platform haline getireceğiz."

TURAN: WHİTEBIT'İN TÜRKİYE VİZYONUNA LİDERLİK EDECEK OLMAKTAN HEYECAN DUYUYORUM

Atamaya ilişkin değerlendirmede bulunan WhiteBIT TR Genel Müdürü Onur Turan ise şu açıklamalarda bulundu:

"WhiteBIT, Avrupa merkezli köklü yapısı ve kullanıcı güvenliğini odağına alan yaklaşımıyla Türkiye'de uzun vadeli ve sürdürülebilir bir büyüme stratejisi izlemektedir. Regülasyonların netleşmeye başladığı bu kritik dönemde, WhiteBIT Türkiye'nin şeffaflık, güvenilirlik ve yerel finansal ekosistemle tam uyum ilkeleri doğrultusunda büyüme sürecine liderlik edecek olmaktan memnuniyet duyuyorum."