OnePlus Watch 2 Tasarımı Sızdırıldı

Eskiden Samsung ve Apple'ı sıkça gördüğümüz akıllı saat pazarına yeni isimler de giriş yapmaya başladı. Piyasaya OnePlus Watch ile giriş yapan Çinli üretici, bu sefer eski saatinin üstüne koyarak OnePlus Watch 2 adında yeni bir akıllı saati piyasaya sürmenin peşinde. Merakla beklenen saatin tasarımı ise daha tanıtılmadan ortaya çıktı.

OnePlus Watch 2, selefinden biraz daha büyük

Sektörde sızıntılarıyla nam salmış OnLeaks, OnePlus Watch 2'nin görsellerini ve birkaç ayrıntıyı elde etti. Bu görsellerin test aşamasındaki bir prototipin gerçek görüntülerine dayandığını hatırlatmakta fayda var. Bu nedenle nihai ürün burada gördüğümüzden biraz farklı olabilir. Saatin son hali bu olmasa da yüksek oranda buna benzeyeceği aşikar.

Renderlere göre OnePlus Watch 2, selefi gibi dairesel bir tasarıma sahip olacak gibi görünüyor. Sızıntıya göre cihazda 1,43 inçlik bir AMOLED ekran bulunuyor. Bu, yeni cihazın 1,39 inçlik ilk versiyondan biraz daha büyük olması anlamına geliyor.

OnePlus Watch 2 ile ilgili bir diğer dikkat çekici özelliği ise yan taraftaki hafif çıkıntı. Görünüşe göre burası iki fiziksel düğmenin duracağı yer. Ayrıca saat metal bir kasaya sahip gibi görünüyor ve siyah veya beyaz kauçuk kayışlarla gelecek gibi duruyor.

Tanıtıma günler kala: OnePlus 12'nin bir özelliği daha açıklandı!

OnePlus Watch 2'nin Snapdragon W5 Gen 1 çipine sahip olduğu söyleniyor. Şirket bu sefer RTOS platformuna bağlı kalmaya karar verirse, bu çipin ciddi şekilde yetersiz hizmet alacağı da konuşuluyor. Bir OnePlus ürün yöneticisi daha önce OnePlus'ın Wear OS yerine RTOS kullanmasının sebebinin saate daha uzun pil ömrü kazandırmak olduğunu belirtmişti.

OnePlus'ın bu rotayı tekrar izleyip izlemeyeceği belli değil, ancak lansmana yaklaştıkça daha fazlasını öğreneceğiz. Şu an için lansmanın 2024 yılında olacağı bilgisinin haricinde bir bilgi yok. OnePlus Watch 2'nin pil konusunda nasıl bir performans göstereceği ise hala merak konusu.

Peki siz bu haber hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.