OnePlus Pad 2 Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Sızdırıldı

Uzun zamandır OnePlus tarafında amiral gemisi bir tablet söz konusu. Ortaya çıkan son sızıntılara göre firma, bu sene içerisinde yeni OnePlus Pad 2 tabletini üst seviye özelliklerle tanıtacak. Şimdi de beklenen cihazın özellikleri ve tanıtım tarihi sızdırıldı. Söylenenlere göre OnePlus Pad 2 tablet, en yeni teknolojilerle ve özelliklerle geliyor. İşte OnePlus Pad 2 özellikleri ve tanıtım tarihi…

OnePlus Pad 2, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden gücünü alacak

Geçtiğimiz sene Nisan ayında ilk tableti olan OnePlus Pad'i duyuran üretici firma, şimdi de tablet serisinin ikinci versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Önceki Pad modelinde Dimensity 9000 yonga seti kullanan şirket, yeni nesil tablette önemli bir değişikliğe gidiyor.

İddialara göre OnePlus Pad 2, 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine sahip Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile yüksek performans sağlayacak.

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Henüz özellikleri hakkında daha fazla bilgi paylaşılmayan tabletin amiral gemisi işlemciye ek olarak daha parlak bir ekran, daha büyük batarya, ve daha fazla depolama alanı ile birlikte gelmesi bekleniyor. Ayrıca ekran tarafında ilk versiyonda bulunan LCD panel yerine Pad 2'de AMOLED bir ekran görmemiz mümkün.

Bu sene içerisinde tanıtılacağı duyurulan OnePlus Pad 2'nin kesin bir tarihi olmasa da 2024'ün ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor. Samsung'un Galaxy Tab S10 serisi ile aynı zamanlarda tanıtılması beklenen yeni cihaz, Temmuz civarında piyasaya çıkabilir.

Hatırlamak amaçlı işte kısaca OnePlus Pad özellikleri: