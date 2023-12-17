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Öğrenciler için vergisiz bilgisayar modelleri

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Öğrenciler için birkaç aydır merakla beklenen telefon ve bilgisayarlar için vergi indirimi kararı nihayet yürürlüğe girdi. Bu içeriğimizde en ucuz vergisiz bilgisayar modellerini sizler için sıraladık.

Öğrenciler için birkaç aydır merakla beklenen telefon ve bilgisayarlar için vergi indirimi kararı nihayet yürürlüğe girdi. Bunun akabinde vergisiz şekilde bir PC sahibi olmak isteyen gençler, en ucuz modelleri araştırmaya başladı. Bizler de bu içeriğimizde en ucuz vergisiz bilgisayar modellerini sizler için sıraladık.

Öğrenciler için vergi indirimi ile alınabilecek en ucuz bilgisayarlar

Öğrenciye vergi indirimi kararı kapsamında bilgisayar için yüzde 20 oranında indirim uygulanıyor yani KDV ücreti alınmıyor. Bu da fiyatı 5 bin TL olan bilgisayarın 4 bin 166 TL'ye (yüzde 20 KDV = 833 TL) alınabileceği anlamına geliyor.

Vergi indirimi için başvuran kişinin cihazı satın aldığı tarih itibariyle 26 yaşından gün almamış olması ve satın alınmak istenen bilgisayarın nihai satış beledinin 9 bin 500 TL'den az olması şartı bulunuyor. Bununla beraber cihaza ilişkin elektronik fatura düzenlenmiş olması ve ürünün ikinci el olmaması şeklinde bir koşul da mevcut.

Vergi indirimi ile alınabilecek en ucuz akıllı telefonlar!

Öğrencilere vergisiz bilgisayar için şartlar şu şekilde;

Başvuran kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması.

Başvuran kişinin açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenci olması.

Başvuran kişinin, Cihaz Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması.

Teknolojik cihaz desteği başvurusunda bulunulan bilgisayar cihazları ile mobil telefon cihazlarının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9.500 Türk Lirasından az olması.

Satın alınan teknolojik cihazın ikinci el olmaması.

Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik fatura düzenlenmiş olması.

Satın alınan teknolojik cihaz için bildirilen IBAN numarasının başvuran kişiye ait olması.

Satın alınan mobil telefon cihazı için kullanılacak telefon hattının başvuran kişiye ait olması.

O halde öğrenciler için en ucuz vergisiz bilgisayar / PC modellerine geçelim. Sıradaki sayfaya geçiş yapınız.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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