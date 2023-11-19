Nvidia RTX 50 Ailesinin Teknik Özellikleri Sızdırıldı

Nvidia, yeni nesil mimarisi için çalışmalarını hızlandırarak ekran kartı rekabetini bir üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Nvidia GeForce RTX 50 ailesinin teknik özellikleri ortaya çıktı. Detaylar haberimizde.

Ekran kartı rekabetini bir üst seviyeye çıkarmak isteyen Nvidia, yeni nesil mimarisi için çalışmalarını hızlandırdı. DisplayPort 2.1 ile geleceği belirtilen Nvidia GeForce RTX 50 ailesinin teknik özellikleri sızdırıldı. İşte detaylar…

Nvidia RTX 50 ailesinin teknik özellikleri ortaya çıktı

3nm teknolojisinin N5 (NVIDIA için optimize edilmiş 5nm varyantı) ile kıyaslandığında, yüzde 25 ila 30 arasında güç tüketiminde azalma ve transistör başına yüzde 10 ila 15 ek performans avantajı sunduğu görülüyor. Bununla birlikte 3nm teknolojisi, selefine göre transistör yoğunluğunda 1.7 kat artış ile karşımıza çıkacak.

Nvidia'nın HPC/AI odaklı "Blackwell" mimarisi, en son HBM3e bellek çözümleri ile birlikte TSMC'nin 3nm teknolojisini kullanması bekleniyor. Oyun odaklı RTX 50 serisinin ise GDDR7 bellek ile kullanıcılara sunulacağı iddialar arasında yer alıyor.

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Şirketin hem iş hem oyun odaklı ürünlerini ilk kez aynı isimlendirmeyle tanıtacağı belirtiliyor. Ayrıca, HPC tarafının muhtemelen bir chiplet tabanlı tasarımı benimseyeceği, oyun tarafının ise monolitik yongalarla devam edeceği tahmin ediliyor.

DisplayPort 2.1, GeForce RTX 50 ailesinde karşımıza çıkacak

Üretim teknolojisinin yanı sıra, Nvidia'nın bir sonraki nesil grafik kartlarında DisplayPort 2.1 teknolojisini kullanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan AMD Radeon RX 7000 ekran kartlarında DisplayPort 2.1 teknolojisine yer verildiğini belirtelim.

Lansman açısından NVIDIA GeForce RTX 50 "Blackwell" GPU mimarisinin, 2024'ün sonlarına veya 2025'in başlarına kadar tanıtılması bekleniyor. Yeni nesil ekran kartlarının fiyatlandırması ile ilgili henüz yeterli bilgi mevcut değil.