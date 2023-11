Nvidia, DLSS Teknolojisini Sevilen Oyunlara Ekliyor

Nvidia, yapay zeka destekli DLSS teknolojisini sevilen oyunlara eklemeye başladı. Call of Duty Modern Warfare 3 için DLSS 3 başta olmak üzere birçok aksiyonu oyunu bu aydan itibaren DLSS teknolojisine kavuşacak. Bu da GeForce RTX sahiplerinin performans artışı yaşayacağı anlamına geliyor.

Nvidia DLSS destekleyen oyunlar (Kasım 2023)

Bilmeyenler için 10 Kasım'da Call of Duty: Modern Warfare 3 piyasaya sürülecek. Activision'ın merakla beklenen aksiyon devam oyunu, DLSS 3 ve Reflex teknolojilerine sahip olacak. Bu da performansa büyük artış sağlayıp sistem gecikmesinde azalma yaşayacağı anlamına geliyor.

DLSS 3; GeForce RTX 40 serisi ekran kartlarında 4K çözünürlükte kare hızını üç kata kadar artırmayı vadediyor. Bu da oyun deneyiminin oldukça akıcı olmasını sağlıyorsunuyor. Reflex teknolojisi ise aksiyon yapımları için gecikme süresini yüzde 28'e kadar azaltıyor.

3123123

DLSS için optimize edilen bir diğer önemli oyun ise 14 Kasım'da çıkacak Remnant II: The Awakened King ek paketi oldu. Souls türündeki popüler oyunun genişleme paketi, Nvidia'nın tüm DLSS teknolojilerinden faydalanacak. DLSS 2 ve 3; RTX 40 serisi modellerde kare hızını 3,5 kat hızlandırıyorken, DLAA ise en iyi görüntü kalitesini sunuyor.

Ayrıca Yakuza'nın yan oyunu Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name ise 8 Kasım'da DLSS 2 desteğiyle oyunculara sunulacak. Nvidia'nın bir önceki nesle hitap eden yapay zeka teknolojisi, 4K'da 2,2 kat performans artışı vadediyor.

EA SPORTS WRC ve RoboCop: Rogue City gibi birtakım başka oyunlar da DLSS desteğine kavuşacak. Nvidia, her ay genişlettiği desteği sayesinde aksiyondan spora kadar birçok oyunda DLSS avantajını sunmak istiyor.