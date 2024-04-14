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Nothing, yeni nesil kablosuz kulaklıklarının tasarımını ve özelliklerini sızdırdı

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Nothing geçtiğimiz haftalarda yaptığı duyuru kapsamında yeni nesil kablosuz kulaklıkları hakkında ilk bilgiyi verdi. Bütçe dostu ve premium olmak üzere iki model sunacağını söyleyen Nothing, sızıntıların önüne geçemedi. Her iki modeli de gösteren yeni sızıntılar ortaya çıktı.

Nothing Ear (a) tasarımı ve özellikleri sızdı

Twitter'da paylaşılan görsellerde; Nothing Ear ve Ear (a)'nın çeşitli renklerde ve farklı açılardan tasarımı gözler önüne serildi. Görüntüler, kulaklıklar hakkında sızdırılan önceki özellikleri doğruluyor ve tasarımlarının nasıl olacağını gözler önüne seriyor.

Üst seviye Nothing Ear; şirketin şeffaf tasarım dilini devam ettiriyor. Bu kapsamda şeffaf kasalı beyaz ve siyah renklerde görünüyor. Fiyatı 149 euro olacağı söylenen Nothing Ear'ın aktif gürültü engelleme (ANC) ve çoklu Bluetooth desteği sağlaması bekleniyor.

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Daha uygun fiyatlı Nothing Ear (a) ise beyaz, siyah ve sarı-siyah çift ton renk seçeneğiyle ortaya çıktı. Ear (a)'nın özellikleri arasında 45dB ANC, çift cihaz eşleştirme, hızlı şarj, ANC'siz 8 saat pil ömrü bulunuyor. Kulaklığın ayrıca IP54 derecesiyle su ve toza dayanıklı olması bekleniyor.

Nothing Ear (a)'nın 99 euro fiyat etiketiyle sunulması bekleniyor. Nothing'in iki modelini 18 Nisan'da düzenleyeceği bir lansman kapsamında görücüye çıkaracağını hatırlatalım.

Nothing ilk olarak 2021 yılında Ear 1 ve geçtiğimiz yıl ise Ear 2 kulaklıkarını görücüye çıkarmıştı. Şirket şimdi yeni bir isimlendirmeye giderek Ear ve Ear (a) modelleri üzerinde çalıştığını söyledi. Ear'ın premium bir deneyim sunması bekleniyorken, Ear (a) ise günlük kullanıma hitap edecek.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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