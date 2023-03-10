Nissan Skyline hayranlarını üzecek haber: SUV oluyor!

"Skyline" otomobil dünyasının en ikonik isimlerinden biri. Efsanevi film serisi Hızlı ve Öfkeli'nin 2. filminde Paul Walker'ın kullandığı gri mavi renk Skyline GTR-34 ile ünü artan modelin hayranları için kötü haberler geliyor. İddiaya göre Nissan, Ariya tabanlı bir SUV modeline Skyline ismini vererek modelin spor duruşunu bitirecek.

Efsanenin sonu mu?

Skyline adı Nissan'ın spor otomobil kategorisindeki tam 10 modele adını verdi. Bu 10 neslin sonuncusuysa dünya genelinde ciddi oranda hayranı bulunun R34 GTR modeli. Bu modelin ardından gelen yeni Skyline ise kullanıcılar için tamamen bir hayal kırıklığıydı. Çünkü gelen 11. nesil spor bir otomobil değil 4 kapılı bir sedandı. Hayran kitlesi yeni bir hırçın çocuk beklerken Nissan daha sakin bir sedan modeli sundu.

11. nesil ile birlikte geleneği bozan Nissan daha sonrasında da bu ismi kullanmaya devam etti. Bir sonraki nesilde marka bu kez Infiniti Skyline'ı sundu. Ardından marka bu modeli ABD pazarına Nissan Skyline ismiyle de cabrio ve SUV olarak pazarladı. Ancak yeni nesil efsaneden hiçbir gen taşımadı.

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2009 yılındaki crossover modeli de bu şekilde Skyline ismini aldı. 13. nesile gelindiğindeyse marka modeli Nissan bünyesine geri kattı. Ardından marka hem ön hem arka tasarıma GTR'dan esintiler ekledi ve kullanıcıların beğenisine sundu. 13. nesil GTR'dan bazı genler aldı fakat beklentileri karşılamadı.

Hayran ve kullanıcı kitlesi 13. nesilden sonra yeniden bir GTR Skyline geleceğini düşünüyordu. Ancak gelen son sızıntılara göre yeni Skyline elektrikli bir SUV olacak. Bu yeni elektrikli model Ariya tabanlı bir SUV. Ariya'nın elektrik motoru 218 Hp güç üretiyor. Türkiye fiyatı ise 1 milyon 300 bin TL civarında.

Konuyla ilgili Nissan cephesinden kesin bir açıklama gelmedi. Ancak 2009 yılında Nissan, Skyline Crossover modeli ile benzer bir değişiklik yaptı. Bu tarz bir isim değişikliğinin tekrarı Skyline isminde yeni bir modelin oluşmasına sebep olabilir. Bu da Skyline isminin sportif ve ikonik duruşuna zarar verir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Skyline ismi nasıl devam etmeli? Yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayın!