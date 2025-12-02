Haberler

Next International, Yeni Hizmet Platformu 'İşin Ehli'ni Duyurdu

Next International, Yeni Hizmet Platformu 'İşin Ehli'ni Duyurdu
Güncelleme:
Next International, yerel hizmet sektörünü dijitalleştirmeyi hedefleyen 'İşin Ehli' uygulamasını duyurdu. Aralık ayında kullanıcılarla buluşacak olan platform, temizlikten tadilata, nakliyattan tamire kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında toplayacak. Kullanıcılar, hizmet türünü seçip, konum, tarih ve bütçe bilgilerini ekleyerek taleplerini sisteme iletecekler. Talepler, lisanslı hizmet sağlayıcılara yönlendirilecek ve rekabetçi teklifler alınacak.

Next International, yerel hizmet sektörünü dijitalleştirmeyi hedefleyen yeni projesi "İşin Ehli" uygulamasını duyurdu. Temizlikten tadilata, nakliyattan tamire kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında toplayan mobil platform, Aralık ayında kullanıcılarla buluşacak.

Günlük Hizmetlere Tek Uygulama Üzerinden Erişim

"İşin Ehli"; kullanıcıların temizlik, tamirat, boya, tadilat, nakliyat ve benzeri ihtiyaçlarını hızlıca karşılayabilmesini amaçlıyor. Uygulamaya giren kullanıcılar; hizmet türünü seçiyor, konum, tarih ve bütçe bilgilerini ekliyor, talebini sisteme iletiyor.

Platform, oluşturulan talepleri ilgili kategorideki lisanslı hizmet sağlayıcılara yönlendirerek rekabetçi teklifler alınmasını sağlıyor. Hizmet sağlayıcılar ise kendilerine uygun talepleri görüntüleyip teklif verebiliyor.

Next International, Yeni Hizmet Platformu 'İşin Ehli'ni Duyurdu

Lisanslı Hizmet Sağlayıcılarla Güvenli Ekosistem

Uygulamanın öne çıkan özelliği, tüm hizmet verenlerin lisans sistemiyle doğrulanmış profesyonellerden oluşması. Bu sayede kullanıcılar, hizmet alırken güvenilir ve standartlara uygun bir ekosistemde işlem yapıyor. Değerlendirme ve puanlama sistemi ise hem hizmet verenlerin hem müşterilerin şeffaf bir ortamda buluşmasını sağlıyor.

Next International Kurucusu Erdoğan: "Yerel hizmet sektöründe dijital dönüşümü başlatıyoruz"

Next International Kurucusu Mustafa Erdoğan, projenin sektöre önemli katkılar sağlayacağını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"İşin Ehli, Türkiye'deki yerel hizmet sektörünün dijital dönüşümüne öncülük etmek amacıyla geliştirdiğimiz bir platform. Amacımız, kaliteli hizmete ulaşmayı herkes için kolay ve güvenli hale getirmek. Aynı zamanda binlerce esnaf ve küçük işletmenin dijital dünyaya adım atmasına katkı sağlıyoruz."

Erdoğan, platformun büyüme hedeflerine de dikkat çekti:

"Önümüzdeki dönemde 'İşin Ehli'yi Türkiye'nin tüm illerine ulaştırmayı planlıyoruz. Uzun vadede ise bölgesel pazarlara açılarak uluslararası bir hizmet ağı oluşturmak istiyoruz."

