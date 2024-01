Dünyanın en büyük dijital akış platformu sağlayıcısı Netflix, yepyeni içerikler ile sinema severlerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Platform, yeni yılın ilk ayında da pek çok içeriği kütüphanesine dahil edecek. İşte Netflix Ocak 2024 takvimi…

Netflix Ocak 2024 takvimi

Takvime göz attığımızda John Wick, John Wick: Chapter 2 ve John Wick: Chapter 3 – Parabellum göze çarpıyor. Aksiyon severlerin mutlaka göz atması gereken bu filmler, önümüzdeki günlerde seyirciye sunulacak.

Ocak 2024'te Netflix kütüphanesine yeni eklenecek dizi ve filmler şu şekilde sıralandı;

İçerik AdıTarih Bitconned1 OcakFool Me Once1 OcakYou Are What You Eat: A Twin Experiment1 OcakAnnie (1982)1 OcakAntz1 OcakAquaman 1 OcakBeethoven1 OcakBruce Almighty1 OcakThe Croods1 OcakDawn of the Dead1 OcakThe First Purge1 OcakGravity1 OcakHow to Train Your Dragon1 OcakIt's Complicated1 OcakJackie Brown1 OcakJohn Wick1 OcakJohn Wick: Chapter 21 OcakJohn Wick: Chapter 3 – Parabellum1 OcakJurassic Park1 OcakJurassic Park 31 OcakLittle Fockers1 OcakThe Lost World: Jurassic Park1 OcakLoudermilk: 1-3. sezon1 OcakMamma Mia!1 OcakMamma Mia! Here We Go Again1 OcakMeet the Fockers1 OcakMeet the Parents1 OcakThe New Americans: Gaming a Revolution1 OcakOne Flew Over the Cuckoo's Nest1 OcakONE PIECE: Marineford1 OcakPeppa Pig: 3-6. sezon1 OcakThe Purge: Election Year1 OcakSchool of Rock1 OcakSurvivor: 33. sezon1 OcakSurvivor: Season 71 OcakThis Is 401 OcakThose Who Wish Me Dead1 OcakTraining Day1 OcakThe Wonder Years: 1-2. sezon1 OcakThe Florida Project6 OcakThis is US 1-6. sezon8 OcakCoComelon: 9. sezon15 OcakHoley Moley: 3-4. sezon15 OcakMTV Floribama Shore: 2.sezon15 OcakCats (2019)16 OcakFreaks17 OcakThe Real World: Season 1620 OcakTrain to Busan23 OcakAmerican Girl: Corinne Tan24 OcakThe UnXplained with William Shatner: 4. sezon25 OcakGriselda25 OcakMasters of the Universe: Revolution25 OcakLove is Blind: Sweden26 OcakDoctor Slump27 OcakLove is Blind: Sweden28 OcakMighty Bheem's Playtime29 OcakJack Whitehall: Settle Down30 OcakAlexander the Great31 OcakBaby Bandito31 OcakThe Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse: Part 131 OcakWIL31 Ocak

