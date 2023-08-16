Muud, dinleyicilere eşlik etme özelliğiyle müzik keyfini artırıyor
Teknoloji Haberleri
Türk Telekom'un müzik platformu Muud, dinleyicilere binlerce şarkıya eşlik etme imkanı sunuyor. Muud'da Emir Can İğrek'in Parti İptal albümü ve Ali Cabbar şarkısı büyük ilgi görüyor. Taylor Swift ve The Weeknd temmuz ayında en çok dinlenen sanatçılar oldu.
Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'da dinleyiciler, "Eşlik Et" özelliği ile binlerce şarkının sözlerine müzik keyfine ara vermeden eşlik edebiliyor. Moduna göre özgürce müzik deneyimi sunan Muud, temmuz ayında en çok dinlenen sanatçılardan Emir Can İğrek'in Ali Cabbar parçasının sözlerini çalma ekranından kesintisiz şekilde takip edebiliyor.
Türk Telekom'un güncel ve zengin müzik arşivine sahip beğenilen müzik platformu Muud'un birbirinden eğlenceli özellikleriyle dinleyicilerin müzik keyfi katlanıyor. Müzik dinleme deneyimini zenginleştiren Muud'da dinleyiciler, binlerce şarkıya ekrandan sözlerini takip ederek eşlik edebiliyor.
Muud'un 'Eşlik Et' özelliği ile dinleyiciler, en sevdiği, sözlerini takip etmek istediği, ilk defa dinlediği şarkıları Muud'un geniş müzik kütüphanesinden seçerek, müzik keyiflerine ara vermeden sözlerine eşlik edebiliyor.
ALİ CABBAR'A MUUD'LA EŞLİK EDİLDİ
Geçtiğimiz aylarda çıkardığı albümüyle sosyal medyaya damgasını vuran Emir Can İğrek'in Parti İptal albümü, Muud'da da en çok dinlenen yerli albüm olarak zirveye adını yazdırdı. Albümün en sevilen parçalarından hikayesiyle gündem olan Ali Cabbar şarkısı, Muud'un temmuz ayında en çok dinlenen single'ı oldu. Dinleyiciler, viral olan Ali Cabbar şarkısını Muud'un 'Eşlik Et' özelliği ile hem dinleyebiliyor hem de sözlerini çalma ekranından takip edebiliyor.
TEMMUZUN YABANCILARDA ŞAMPİYONU TAYLOR SWİFT
Muud'da temmuz ayında yabancı sanatçılar listesinde Taylor Swift birinci oldu. Temmuzda en çok dinlenen albüm sıralamasında The Weeknd'in The Highlights parçası ilk sırada yer alırken, will.i.am & Britney Spears'ın parçası 'Mind Your Busıness' yabancı single kategorisinde zirvenin sahibi oldu.
Muud'da en çok dinlenen yerli single'lar
Emir Can İğrek - Ali Cabbar
Semicenk & Doğu Swag - Pişman Değilim
Semicenk - Geri Dönemedim
Simge - Aşkın Olayım
Semicenk & Rast - Canın Sağ Olsun
Soner Sarıkabadayı - Seviyo muyuz?
Hande Yener - Benden Bir Tane Daha Yok
Semicenk & Reynmen - Yana Yana
Kerim Araz & Sevgim Yılmaz - Dayanamıyorum
İrem Derici - Yaz Gülü
Muud'da en çok dinlenen yerli albümler
Emir Can İğrek - Parti İptal
KÖFN - POPSTAR
Hande Yener - Afrodizyak
Derya Uluğ - Nefes
Simge - Ben Bazen
Mabel Matiz - Fatih
Kubilay Karça - Celladına Aşık
Mabel Matiz - Maya
Müslüm Gürses - Küskünüm
Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1
Muud en çok dinlenen yerli sanatçılar
Semicenk
Emir Can İğrek
Simge
Hande Yener
İrem Derici
Derya Uluğ
Kurtuluş Kuş & Burak Bulut
KÖFN
Zeynep Bastık
Hadise
Muud en çok dinlenen yabancı albümler
The Weeknd - The Highlights
Rema - Rave & Roses Ultra
Lil Tjay - 222
Eminem - Curtain Call: The Hits [Deluxe Edition]
Harry Styles - Harry's House
Imagine Dragons - Evolve
Tom Odell - Long Way Down (Deluxe)
Amy Winehouse - Back To Black
Lady Gaga - Born This Way
ROSALÍA - MOTOMAMI
Muud en çok dinlenen yabancı single'lar
will.i.am & Britney Spears - MIND YOUR BUSINESS
Harry Styles - As It Was
Miley Cyrus - Flowers
Rema & Selena Gomez - Calm Down
Tom Odell - Another Love
Drenchill - Freed from Desire (feat. Indiiana)
Imagine Dragons - Believer
Eminem - Mockingbird
Sam Smith & Kim Petras - Unholy
The Weeknd - Blinding Lights
Muud en çok dinlenen yabancı sanatçılar
Taylor Swift
The Weeknd
Rihanna
Lady Gaga
Shakira
INNA
Imagine Dragons
Billie Eilish
Miley Cyrus
Queen
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