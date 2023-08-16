Muud, dinleyicilere eşlik etme özelliğiyle müzik keyfini artırıyor

Türk Telekom'un müzik platformu Muud, dinleyicilere binlerce şarkıya eşlik etme imkanı sunuyor. Muud'da Emir Can İğrek'in Parti İptal albümü ve Ali Cabbar şarkısı büyük ilgi görüyor. Taylor Swift ve The Weeknd temmuz ayında en çok dinlenen sanatçılar oldu.

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'da dinleyiciler, "Eşlik Et" özelliği ile binlerce şarkının sözlerine müzik keyfine ara vermeden eşlik edebiliyor. Moduna göre özgürce müzik deneyimi sunan Muud, temmuz ayında en çok dinlenen sanatçılardan Emir Can İğrek'in Ali Cabbar parçasının sözlerini çalma ekranından kesintisiz şekilde takip edebiliyor.

Türk Telekom'un güncel ve zengin müzik arşivine sahip beğenilen müzik platformu Muud'un birbirinden eğlenceli özellikleriyle dinleyicilerin müzik keyfi katlanıyor. Müzik dinleme deneyimini zenginleştiren Muud'da dinleyiciler, binlerce şarkıya ekrandan sözlerini takip ederek eşlik edebiliyor.

Muud'un 'Eşlik Et' özelliği ile dinleyiciler, en sevdiği, sözlerini takip etmek istediği, ilk defa dinlediği şarkıları Muud'un geniş müzik kütüphanesinden seçerek, müzik keyiflerine ara vermeden sözlerine eşlik edebiliyor.

ALİ CABBAR'A MUUD'LA EŞLİK EDİLDİ

Geçtiğimiz aylarda çıkardığı albümüyle sosyal medyaya damgasını vuran Emir Can İğrek'in Parti İptal albümü, Muud'da da en çok dinlenen yerli albüm olarak zirveye adını yazdırdı. Albümün en sevilen parçalarından hikayesiyle gündem olan Ali Cabbar şarkısı, Muud'un temmuz ayında en çok dinlenen single'ı oldu. Dinleyiciler, viral olan Ali Cabbar şarkısını Muud'un 'Eşlik Et' özelliği ile hem dinleyebiliyor hem de sözlerini çalma ekranından takip edebiliyor.

TEMMUZUN YABANCILARDA ŞAMPİYONU TAYLOR SWİFT

Muud'da temmuz ayında yabancı sanatçılar listesinde Taylor Swift birinci oldu. Temmuzda en çok dinlenen albüm sıralamasında The Weeknd'in The Highlights parçası ilk sırada yer alırken, will.i.am & Britney Spears'ın parçası 'Mind Your Busıness' yabancı single kategorisinde zirvenin sahibi oldu.