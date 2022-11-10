Musk dediğini yaptı! Twitter'da ücretli doğrulama dönemi

Yenilenmiş Twitter Blue nedir ve fiyatı ne kadar? Twitter Blue aboneliğini satın alan herkes mavi tik kazanabilecek.

Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra kaosa dönen Twitter doğrulama rozeti nihayet yeni bir başlangıç yaptı. 8 dolara sunulan Twitter Blue aboneliğini alan kullanıcılara "orijinal" mavi tik ve ekstra özellikler verilecek.

Twitter Blue alan herkese mavi tik verilecek

Popüler sosyal medya platformu Twitter, yenilenmiş Blue aboneliğini erişime açtı. Aylık 8 dolarlık bir abonelik fiyatına sahip olan Blue, abonelere anında hesap doğrulaması veriyor. Bu, kullanıcı profil adının hemen yanında mavi bir onay işareti gösterileceği anlamına geliyor.

Halihazırda mavi tikli olan, ancak Twitter Blue almayan kullanıcılara ne olacağı ise belirsiz. Twitter Blue ile sunulan diğer özellikler arasında yarı yarıya daha az reklam (orijinal Blue reklamsızdı), daha uzun videolar yayınlama ve özelliklere erken erişim gibi fırsatlar bulunuyor.

https://shiftdelete.net/elon-musk-twitter-resmi-etiketi-ozelligini-kaldirildi

Twitter'daki doğrulama durumu oldukça karışık bir hale geldi. Elon Musk'ın açıklamasına göre, şu anda "devlet ve ticari kuruluşlarda" kullanılan 'Resmi (Official)' etiketi kaldırıldı. Mavi tik, Blue aboneliğini alan tüm kullanıcılara dağıtılacak.

Yine de, Musk'ın net konuşmadığını belirtelim. "Lütfen Twitter'ın önümüzdeki aylarda birçok aptalca şey yapacağını unutmayın. İşe yarayanı koruyacağız ve işe yaramayan şeyleri değiştireceğiz" şeklinde bir tweet attı.

Please note that Twitter will do lots of dumb things in coming months. We will keep what works & change what doesn't. — Elon Musk (@elonmusk) November 9, 2022

Yenilenmiş Blue'nun şimdilik sadece iOS uygulamasında yer aldığını da hatırlatmak gerekiyor. iOS'taki Blue kayıt bağlantısı aylık 8 dolarlık teklifin "sınırlı süreli" olduğuna dikkat çekiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.