Ülkemizde yerli ve açık kaynak kodlu yazılıma yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Özellikle son dönemde yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle dışa bağımlılığı minimum düzeye indirmek ve kendi ipimizi kendimiz kesmemiz açısından bu gibi hamlelere ağırlık verilirken, MÜSİAD'dan kısa süre önce konuyla ilgili yeni bir adım geldi.

MÜSİAD, teknolojide dışa bağımlılığı azaltmak için çalıştay düzenliyor

Türkiye'nin en önemli iş ve sivil toplum platformlarından biri olan MÜSİAD Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu teknolojide dışa bağımlılığı minimuma indirmek ve dijital bağımsızlığını ilanihaye oluşturabilmesi için ülkemizdeki tüm paydaşları bir araya getirip Yerli Yazılım ve Siber Güç Türkiye başlığıyla çalıştay düzenlemeye hazırlanıyor.

Çalıştay hakkında konuşan MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu Başkanı Taha Çiftci amaçlarını şöyle anlattı: "Bu çalıştay, dijital dönüşüm sürecindeki önemli adımları tartışmak ve Türkiye'nin teknolojik geleceğine şekil vermek amacıyla düzenlenmektedir. Türkiye'nin dijital dönüşümüne yön vermek, yerli yazılımların ve siber güvenlik ürünlerinin üretimini arttırarak teknolojideki dışa bağımlılığımızı azaltmak adına düzenleyeceğimiz çalıştaya sektörün tüm paydaşlarını bekliyoruz."

Yazılıma nasıl başlanır? Hangi dili tercih etmeliyim? Rehber!

Çalıştayın sonuçlarını ve süreç içinde uygulamaya geçilip geçilmediğinin takibini de yapacak olan MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu gelişmeleri sık sık kamuoyuyla paylaşacak. Son olarak MÜSİAD tarafından yapılan bu hamlenin son dönemde dünya gündemini bir hayli meşgul eden İsrail-Filistin olayına da atıfta bulunduğunu belirtelim.

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