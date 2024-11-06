MÜSİAD, Siber Güvenliğin Önemine Dikkat Çekti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, siber güvenliğin çok önemli bir başlık olduğunu belirterek, "Cebinizdeki bir telefonun patlamasına bile sebep olabiliyor. Denizlerde mavi vatanımız varsa siber güç anlamında da bir mavi gökyüzü oluşturmamız gerekiyor." dedi.

MÜSİAD'ın düzenlediği "Siber Güç Türkiye 2024" zirvesi, düzenlenen kapanış töreninin ardından sona erdi.

Kapanış töreninde konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, MÜSİAD'ın 7 gün 24 saat Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili çözümler üretme adına çalıştığını ifade ederek, MÜSİAD Kadın Başkanlığının yaklaşık 1 ay önce Uluslararası Farkındalık Zirvesi yaptığını anımsattı.

Asmalı, "Orada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızı misafir ettik. Geçen hafta yine MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Zirvesi'ni yaptık. Orada Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı misafir ettik. Bugün de çok önemli bir çalıştayda çok değerli Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızı misafir ediyoruz." dedi.

MÜSİAD'ın birçok çalışmaya imza attığını belirten Asmalı, "Ülkemizi çok seviyoruz. Dolayısıyla bu ülke için bizler de gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu zirveyle birlikte özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşları arasında bir köprü vazifesi görmek istiyoruz. Biz de Türkiye'nin, en önemli gündem maddelerinden olan siber güç anlamında hak ettiği yere gelmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Siber güvenlikteki en ufak zafiyetin uçakların kalkmasına bile engel olduğuna işaret eden Asmalı, "Bu çok önemli bir başlık. Cebinizdeki bir telefonun patlamasına bile sebep olabiliyor. Denizlerde mavi vatanımız varsa siber güç anlamında da bir mavi gökyüzü oluşturmamız gerekiyor." dedi.