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MKE AŞ ile TAIS OG-STM Arasında MİLGEM Deniz Topu Sözleşmesi İmzalandı

MKE AŞ ile TAIS OG-STM Arasında MİLGEM Deniz Topu Sözleşmesi İmzalandı
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MKE AŞ ile TAIS OG-STM İş Ortaklığı arasında, Türkiye'nin deniz savunma kabiliyetlerini artırmayı amaçlayan MİLGEM 9-10-11-12 Deniz Topu Tedarik Sözleşmesi imzalandı. Sözleşme ile tamamen yerli imkanlarla geliştirilen 76/62 mm Denizhan Milli Deniz Topu'ndan 4 adet tedarik edilerek Türk Deniz Kuvvetleri’nin operasyonel kabiliyetleri güçlendirilecek.

MKE AŞ ile TAIS OG-STM İş Ortaklığı Ticari İşletmesi arasında MİLGEM ISTIF Sınıfı Projesi kapsamında MİLGEM 9-10-11-12 Deniz Topu Tedarik Sözleşmesi imzalandı.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteklediği, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu SAHA EXPO 3. gün etkinlikleriyle sürüyor.

Fuar kapsamında savunma sanayisinin önemli firmaları imza törenleri düzenliyor.

Bu doğrultuda Türkiye'nin deniz savunma kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla önemli bir adım daha atıldı. MKE AŞ ile TAIS OG-STM İş Ortaklığı Ticari İşletmesi arasında imzalanan MİLGEM 9-10-11-12 Deniz Topu Tedarik Sözleşmesi ile tamamen yerli imkanlarla geliştirilen 76/62 mm Denizhan Milli Deniz Topu'ndan 4 adet tedarik edilecek.

Projeyle, Türk Deniz Kuvvetleri'nin operasyonel kabiliyetlerinin güçlendirilmesi ve yerli üretim kapasitesi artırılarak dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.

Törende konuşan MKE AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmet Sayhan, "Bu sözleşmenin imzalanması, Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı önemli adımlardan biridir. Denizhan milli deniz topları, modern savaş gemilerinin gereksinimlerini karşılayacak ve Türk Deniz Kuvvetleri'ne önemli bir stratejik avantaj sağlarken aynı zamanda dışa bağımlılığı da ortadan kaldıracaktır." ifadelerini kullandı.

TAIS OG-STM İş Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan da Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini güçlendirecek önemli bir projeye imza atmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Bu işbirliği, yerli üretimimizin artırılmasına ve savunma sanayisinde bağımsızlığımızın sağlanmasına katkılar sunacaktır." dedi.

Kaynak: AA / Abdulkadir Günyol - Teknoloji

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