Her sene sonunda Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen büyük çekiliş bu yıl da tüm heyecanıyla gerçekleştirilecek. 400 milyon TL'lik büyük ikramiye de dahil olmak üzere kazanan şanslı bilet numaraları belli olacak. Peki Milli Piyango sonuçları nasıl kontrol edilir?

Milli Piyango sonuçları (2024) – Nasıl kontrol edilir?

Milli Piyango kazanıp kazanmadığınızı öğrenmek için öncelikle buraya tıklayarak ilgili sayfaya ulaşmalısınız. Ardından web sayfasındaki metin kutusuna bilet seri numarasını yazabilir ve sonra "Sorgula" butonuna tıklayarak ne kadar kazandığınızı öğrenebilirsiniz.

Milli Piyango çekilişinde en büyük ödül 400 milyon TL olarak belirlendi. Ardından 40 milyon TL, 4 milyon TL, 1 milyon TL, 750 bin TL, 75 bin TL, 30 bin TL, 15 bin TL ile birlikte son rakamlara göre ikramiyeler de verilecek. Toplamda ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL ikramiye dağıtılması planlanıyor.

Ofiste kime, ne hediye çıktı? Hediyeli video!

Milli Piyango kazananları belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.