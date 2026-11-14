Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Microsoft, küresel hizmet kesintisine yol açan temel sorunu çözdüğünü açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Microsoft, küresel hizmet kesintisine yol açan temel sorunu çözdüğünü açıkladı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Microsoft, Outlook, Teams, Copilot ve diğer uygulamalarda yaşanan küresel hizmet kesintisine yol açan temel sorunun çözüldüğünü açıkladı. Şirket, hizmetlerde geniş çaplı iyileşme gördüğünü belirterek sorunun siber güvenlik veya yapay zeka kaynaklı olmadığını duyurdu.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, Outlook e-posta hizmeti, Teams, yapay zeka destekli Copilot ve diğer uygulamalarda kesintiye yolan temel sorunun çözüldüğünü belirterek, "Hizmetlerimizde geniş çaplı bir iyileşme ve istikrar görüyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un çeşitli uygulamalarında dün başlayan küresel hizmet kesintisi büyük ölçüde giderildi. Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu olayın müşterilerimiz ve ortaklarımız için oluşturduğu aksaklıktan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Müşterilerimizin hizmetlerimize duyduğu güvenin farkındayız ve bu sorumluluğu son derece ciddiye alıyoruz. Hizmetlerimizde geniş çaplı bir iyileşme ve istikrar görüyoruz. Bu, siber güvenlik veya yapay zeka ile ilgili olmayan teknik bir sorundu. Olay, yakın zamanda yapılan bir ağ değişikliğinin ardından ortaya çıkan ve daha önceki bir ağ kapasitesi yükseltmesi sırasında yaşanan bir sorundan kaynaklanmıştır. Temel sorunu çözdük ve kalan müşterilerimize ve bölgelere hizmeti geri yüklemeye devam ediyoruz. Yoğun talep nedeniyle hizmetleri kademeli olarak yeniden başlattık" ifadeleri kullanıldı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından detaylı bir rapor sunulacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı12

ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı
BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu33

BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu: Sesimizi duyun

Trabzonsporlu Salah Mısır'ın kralı oldu! Tarihi rekoru kırdı

Trabzonspor'un yıldızı rekoru paramparça etti! Tarihe geçti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

GTA 6, PlayStation ve Xbox'ta tarihin en çok ön sipariş alan oyunu oldu! Serinin yaratıcıları bile henüz oynayamadı

Daha çıkmadan tarihe geçti! GTA 6'yı yaratıcıları bile oynayamadı
Mekke Anlaşması yürürlüğe girdi36

Tarihi anlaşma yürürlüğe girdi
Paris'in göbeğinde Kalaşnikoflu soygun! 1 milyon Euro'luk elmas çaldılar

Avrupa'nın orta yeri! Kalaşnikofla 1 milyon Euro'luk elmas çaldılar
Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai14

65 bin maaşla imam arıyor! Lojman ve ek mesaisi bile var
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti16

Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Sahada ölümle biten pozisyonun cezası belli oldu! 12 maç men18

Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu

Eski CIA Başkanı Brennan'ın oğlu çocuk istismarı suçlamasıyla gözaltına alındı: Telefonundan neler çıktı neler!

Eski CIA Başkanının oğlu gözaltında: Telefonundan neler çıktı neler!