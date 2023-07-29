Meta'nın Twitter Rakibi Threads, Kullanıcılarını Kaybediyor

Meta şirketinin Twitter'a rakip olarak piyasaya sürdüğü Threads, kısa sürede 100 milyon kullanıcıya ulaşmasına rağmen popülerliğini kaybediyor. Mark Zuckerberg, Threads'ın kullanıcılarının yarısını kaybettiğini açıkladı.

Meta şirketinin Twitter'a rakip olarak piyasaya sürdüğü Threads, sosyal medya dünyasında adeta bomba etkisi yarattı. Öyle ki platform, 5 gün gibi kısa bir süre içinde 100 milyon kullanıcıya ulaşarak bu alanda bir ilki gerçekleştirdi. Ancak bir anda artan ilgi giderek azalıyor.

Mark Zuckerberg : " Threads, kullanıcılarının yarısını kaybetti."

Twitter'ın rakibi olarak tanıtılan Threads'ın popülerliği son dönemde düştü. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan haberlerde etkileşim sayısının düşmeye başladığı söylendi. Bazı kaynaklara göre bu gidişat devam ediyor. Görünen o ki Meta'nın CEO'su da bu durumu kabul ediyor.

Reuters'te yer alan habere göre Zuckerberg, platform çalışanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda durumu kabullendi. İddiaya göre Mark Zuckerberg, " Threads, kullanıcılarının yarısını kaybetti." diyerek çalışanlarına acilen bir şeyler yapmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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Mark Zuckerberg, Threads kullanıcılarını tekrar platforma çekebilmek istiyor. Toplantıyı da yeni özellikler üzerinde çalışmak için gerçekleştirdi. Öyle ki bu hedef doğrultusundaki çalışmaların ürünü olarak yeni bir özellik geldi.

Threads, bir süredir beklenen bir tasarım değişikliğini nihayet kullanıma açtı. Artık sadece takip ettiğiniz hesaplar için özel bir sekme görüntüleyebileceksiniz. Twitter'dakine benzer şekilde, ister önerilen hesaplar isterseniz takip edilenler için bir yayın akışı oluşturabileceksiniz.

Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, Twitter'ın tartışıldığı dönemde Instagram ile senkronize çalışan Threads'ı duyurdu. Twitter rakibi, en hızlı sürede 100 milyon kullanıcıya ulaşan platform unvanının da sahibi oldu. Ancak şimdi ki hedef, platformdaki etkileşimi arttırmak üzerine.