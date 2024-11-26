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Merkez Bankası'nın faizleri düşürmesi durumunda altında yaşanabilecek hareketler sıralandı

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Altın fiyatları geçen hafta ile kıyaslandığında yüzde 3'lük bir düşüşle güne başladı. 26 Kasım 2024 gram altın fiyatı 2925 TL ve ons altın fiyatı 2625 dolara yakın seviyelerden güne başladı. ABD'de Hazine Bakanı olması beklenen Scott Bessent'in güçlü dolar için çalışacağı ve bunun ons altını frenleyebileceği belirtiliyor. Buna karşılık içeride faiz indirimi sürecinin kurları artırabileceği ve gram altının da buradan destek bulabileceği ifade ediliyor.

Güvenli liman altın fiyatlarında, küresel piyasalardan kaynaklanan haber ve veri akışına bağlı sert hareketler devam ediyor. Geçen hafta Rusya-Ukrayna gerilimi ile 2717 dolara kadar yükselen ve %6 prim yapan ons altın fiyatı; dün "İsrail ve Hizbullah arasında ateşkes sağlanacağına" dair haberlerle birlikte sert geriledi. En düşük 2605 doları gören ons altında bugün tepki alımları izleniyor.

ONS ALTINDA %3'LÜK DÜŞÜŞ

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı 26 Kasım işlemlerinde 2625 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Ons altında geçen hafta kapanışına göre %3'ün de üzerinde bir değer kaybı dikkat çekiyor. Ons fiyatlaması için kritik öneme sahip dolar endeksinde 107,00 üzerinde güçlü görünüm korunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de bir miktar gerileyerek %4,28 seviyelerine çekildi.

GRAM ALTIN 2925'DEN, ÇEYREK ALTIN 5 BİN 38 LİRADAN SATILIYOR

İç piyasada ise serbest piyasada işlem gören gram altın fiyatı 2925 TL'den güne başladı. Gram altın da cuma kapanışına göre %3 civarında geriledi. Kapalıçarşı'daki kuyumcularda ise işlemler 3028 TL-3078 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 5 bin 38 TL, yarım altın 10 bin 77 TL ve tam altın da 20 bin 30 TL'den satılıyor.

ALTINDA GÖZLER ABD'Lİ BAKANDA

Analistler; ABD'de Hazine Bakanı olması beklenen Scott Bessent'e dikkat çekerek, "Bessent, doların küresel arenada rezerv para olma statüsünün korunması için çaba göstereceğini vurguladı. Gelecek dönemde daha güçlü dolar bir dolar göreceksek, altın fiyatları da yükselse bile bunun daha sınırlı olması beklenebilir, altın yatırımcısı buna hazır olmalı" değerlendirmesinde bulunuyor.

FAİZ KARARI İÇ PİYASADAKİ ALTIN FİYATI ÜZERİNDE ETKİLİ OLACAK

Öte yandan içeride faiz indirimi sürecinin yakından takip edildiğini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı M. Ali Yıldırıtürk ise "Ons altın bir süre 2600-2750 dolar bandında dalgalanabilir. Ancak içeride TCMB'nin faiz indirimi süreci kurlarda hafif hareketliliğe sebep olabilir, bu da gram altına destek olabilir. Fiziki gram fiyatında 3050 TL desteği üzerinde hareketlilik devam edebilir" diye konuştu.

Merkez Bankası'nın faizleri düşürmesi durumunda altında yaşanabilecek hareketler sıralandı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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