Mart 2024 Kart Kullanım Detayları Açıklandı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) bugün Mart 2024 raporunu yayınladı. Ülkemizdeki kart kullanımı ile alakalı tüm detayları bildiren BKM, her beş kartlı ödemenin dördünün temassız olarak gerçekleştirdiğini bildirdi. Toplam ödeme tutarı ise 1,2 trilyon TL'ye ulaştı. İşte ülkemizin Mart 2024 kart kullanım detayları.

Ülkemizde kullanılan toplam kart sayısı 406,7 milyona ulaştı!

Temassız ödemenin de hayatımıza girmesiyle kart kullanımı hayli arttı. Bunu veri olarak da kanıtlayan BKM, Mart 2024 raporu ile ülkemizdeki tüm kart kullanım detaylarını açıkladı. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 15 artış gösteren toplam kart sayısı 354,4 milyondan 406,7 milyona ulaştı. Bu sayının 192 milyonunu banka kartları oluştururken, kredi kartları 121,4 milyon, ön ödemeli kartlar ise 93,3 milyon adetle cüzdanlarımızda yerini aldı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre kredi kartlarının sayısında yüzde 17, banka kartlarının sayısında yüzde 10, ön ödemeli kartların sayısında ise yüzde 23 artış görüldü.

Asıl dikkat çeken artış ise kartlı ödeme tutarlarında görüldü. Kredi kartı ile yapılan ödemeler geçtiğimiz yıl 416 milyar TL olarak belirlenirken, Mart 2024'te bu rakam yüzde 138 artışla 991,8 milyar TL'ye yükseldi. Banka kartı ile ödemeler ise yüzde 71 artışla 167,8 milyar TL'ye ulaştı. Ön ödemeli kartların toplam harcama tutarı ise ise yüzde 157 artışla 21,8 milyar TL'ye ulaştı. Yine geçtiğimiz yılla kıyaslayacak olursak Mart 2023'te 523,2 milyar TL değerinde toplam kart harcaması görülürken, Mart 2024'te bu değer yüzde 126 artarak 1181,4 milyar (yaklaşık 1,2 trilyon) TL'ye dayandı.

Kartlı ödemelerde astronomik sıçrama!

Kartlarla yapılan toplam ödeme işlem adetlerini de açıklayan BKM, geçtiğimiz yıl mart ayında toplam 1,16 milyar kartla ödeme işlemi gerçekleştiğini bildirmişti. Mart 2024'te ise bu değer 1,45 milyara ulaştı. Bu toplamın 817,7 milyonunu kredi kartları oluştururken, banka kartları 518,2 milyon, ön ödemeli kartlar ise 116,9 milyon ödeme kaydetti.

Temassız ödeme tarafında ise toplam 915,8 milyon işlem gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artış yakalayan temassız ödeme, toplam ödeme tutarında yüzde 155 artışla 327,2 milyar TL'ye ulaştı.

İnternetten kartlı ödeme işlemlerinde yüzde 135 artış görüldü!

Aslına bakacak olursak bu raporun en ilgi çeken kısmı internetten alışveriş tutarları. Son yıllarda artan internet alışverişi kart raporlarına da yansıdı. Ülkemiz Mart 2023'te internetten kartlı ödeme tutarında 151,1 milyar TL gibi bir rakama ulaşmıştı. Mart 2024'te bu değer yüzde 135 artış gösterdi ve internetten kartlı ödeme tutarı 354,7 milyar TL'ye ulaştı. Bu tutar kartla yapılan toplam ödemenin yüzde 30'unu oluşturuyor. Yapılan tüm bu ödemeler toplam 219,6 milyon işlemden oluştu.