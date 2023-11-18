Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te düzenlenen bir etkinlikte yapmış olduğu konuşmada; Avrupa Birliği'nin yapay zeka ile ilgili düzenlemelerini eleştirdi. Macron, kısıtlayıcı uygulamaların teknolojik gelişmeler açısından doğru olmadığını vurguladı. İşte detaylar

Macron: Yapay zeka için kısıtlayıcı tedbirler alınmamalı!

Bir süredir AB'ye bağlı 27 üye ülke, yapay zekanın denetimini mümkün hale getirecek düzenlemeler üzerinde çalışmakta idi. Yıl sonuna dek netleşmesi beklenen düzenlemelerle ilgili görüşlerini ifade eden Macron, yapılacak olan düzenlemelerin 'cezalandırıcı' nitelikte olmaktansa "kontrollü lakin gelişimin önüne geçmeyecek" şekilde uygulanması gerektiğini söyledi.

Bilindiği üzere tıp alanında ve kamu işlerinde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlayan yapay zeka teknolojisi, her geçen gün daha gelişmiş ve pratik bir hal alıyor. Bilim çevrelerince söz konusu teknolojinin olası tehlikelerine dair uyarılar yapılıyor olsa da sağlanan zaman ve istihdam tasarrufu, yapay zekayı öz ardı edilemez bir teknoloji haline getiriyor.

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Anlaşılan o ki teknolojinin vazgeçilmez niteliğinin farkında olan Emmanuel Macron, olası tehlikelere alınacak önlemlerin, gelişimin de önüne geçebilecek olmasından endişeleniyor. Teknoloji dünyasını yakından ilgilendiren bu önemli düzenlemelerle ilgili detayları, yıl sonuna dek görebilmiş olacağız.

Peki, sizle bu konu ve Macron'un ifadeleri ile ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce hem insanlığın güvenliğini tehdit etmeyecek hem de teknolojik gelişmelerin önüne geçmeyecek adımlar, nasıl atılabilir? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.