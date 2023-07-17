Li-Fi, Wi-Fi'dan 100 Kat Hızlı Olacak

Kablosuz ağ teknolojileri hızla gelişmeye devam ederken, bilim insanlarından oldukça önemli bir çalışma geldi. IEEE tarafından yayınlanan son rapora göre Li-Fi isimli ışık tabanlı ağ teknolojisinin, Wi-Fi'dan 100 kat hızlı olacak. Li-Fi için belirlenen yeni standart, kablosuz bağlantıda yeni bir kapı aralayacak. Li-Fi nedir ve IEEE 802.11bb standardı ne işe yarayacak? Li-Fi, veri iletmek için ışık dalgalarını kullanan kablosuz bir veri teknolojisi olmasıyla öne çıkıyor. IEEE'in yeni deneyleri sonucunda ise IEEE 802.11bb standardına ulaşıldı. Wi-Fi'a kıyasla 100 kat daha hızlı veri aktarımı yaptığı belirlenen standart, 1 Gbps'ye kadar veri aktarımına ulaşabilecek. IEEE 802.11bb standardının öne çıkan en büyük yeniliği Wi-Fi ile uyumlu olması. Araştırmacılara göre bu, Li-Fi cihazlarının Wi-Fi teknolojileriyle birlikte kullanılabileceğini gösteriyor. Yeni standart, hem işletmelerin hem de son kullanıcının Li-Fi teknolojisine geçiş yapmasını kolaylaştıracak. Li-Fi'nin Wi-Fi'ye göre bir dizi avantajı da bulunuyor. Wi-Fi'da kullanılan radyo dalgalarına kıyasla ışık sinyallerini engellemek çok daha zor. Bu durum ise hem daha güvenli hem de daha hızlı olmasını sağlıyor. Ayrıca enerji açısından da daha verimli olmasıyla öne çıkıyor. Li-Fi henüz gelişiminin ilk aşamalarında olsa da internete bağlanma şeklinde devrim yaratma potansiyeline sahip. Hastaneler, okullar ve fabrikalar dahil olmak üzere ilk aşamada kalabalık bölgelerde kullanılması mümkün görünüyor. Bu kablosuz ağ teknolojisinin henüz kullanıldığı bir bölge bulunmuyor. Ancak testlerin genişlemesiyle birlikte pilot bölgelerin açılması yakın görünüyor.

Kablosuz ağ teknolojileri hızla gelişmeye devam ederken, bilim insanlarından oldukça önemli bir çalışma geldi. IEEE tarafından yayınlanan son rapora göre Li-Fi isimli ışık tabanlı ağ teknolojisinin, Wi-Fi'dan 100 kat hızlı olacak. Li-Fi için belirlenen yeni standart, kablosuz bağlantıda yeni bir kapı aralayacak.

Li-Fi nedir ve IEEE 802.11bb standardı ne işe yarayacak?

Li-Fi, veri iletmek için ışık dalgalarını kullanan kablosuz bir veri teknolojisi olmasıyla öne çıkıyor. IEEE'in yeni deneyleri sonucunda ise IEEE 802.11bb standardına ulaşıldı. Wi-Fi'a kıyasla 100 kat daha hızlı veri aktarımı yaptığı belirlenen standart, 1 Gbps'ye kadar veri aktarımına ulaşabilecek.

IEEE 802.11bb standardının öne çıkan en büyük yeniliği Wi-Fi ile uyumlu olması. Araştırmacılara göre bu, Li-Fi cihazlarının Wi-Fi teknolojileriyle birlikte kullanılabileceğini gösteriyor. Yeni standart, hem işletmelerin hem de son kullanıcının Li-Fi teknolojisine geçiş yapmasını kolaylaştıracak.

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Li-Fi'nin Wi-Fi'ye göre bir dizi avantajı da bulunuyor. Wi-Fi'da kullanılan radyo dalgalarına kıyasla ışık sinyallerini engellemek çok daha zor. Bu durum ise hem daha güvenli hem de daha hızlı olmasını sağlıyor. Ayrıca enerji açısından da daha verimli olmasıyla öne çıkıyor.

Li-Fi henüz gelişiminin ilk aşamalarında olsa da internete bağlanma şeklinde devrim yaratma potansiyeline sahip. Hastaneler, okullar ve fabrikalar dahil olmak üzere ilk aşamada kalabalık bölgelerde kullanılması mümkün görünüyor.

Bu kablosuz ağ teknolojisinin henüz kullanıldığı bir bölge bulunmuyor. Ancak testlerin genişlemesiyle birlikte pilot bölgelerin açılması yakın görünüyor.