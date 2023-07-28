Kripto Para Yatırımında Gençlere Tavsiyeler

Kripto para kullanımının artmasıyla birlikte gençler arasında kripto para yatırımının da yükseldiği belirtildi. Kripto para borsası Gate.io Pazarlama Müdürü Didem Gülyuva, gençlere sabırlı olmaları, hızlı hareket etmemeleri ve yüksek kaldıraçlı işlemlerden kaçınmaları tavsiyesinde bulundu. Ayrıca, kripto para yatırımında finansal okuryazarlığın önemine dikkat çekildi.

Teknolojinin gelişmesi ve sanal dünyanın gerçeğe yaklaşması ile günümüzde kripto para kullanımı her geçen gün artıyor. Kripto para yatırımının 18-25 yaş aralığında yüzde 55'lere çıktığını vurgulayan Kripto para borsalarından Gate.io Pazarlama Müdürü Didem Gülyuva, 'Sabırlı olun, çok hızlı hareket etmeyin ve yüksek kaldıraçlı işlemler yapmamaya çalışın' tavsiyelerinde bulundu.

Kripto para borsasının yeni bir dünya olduğunun altını çizen Gülyuva, gençlerin kripto paralara yönelimini nasıl sağlayacağı ve bu süreçte nelere dikkat etmeleri gerektiği ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

'EĞİTİM MUTLAKA ŞART'

Finra-CFA Enstitüsü ortak araştırmasına göre son dönemlerde kripto para yatırımının arttığını söyleyen Didem Gülyuva, 'Kuşaklar arasında X kuşağı dediğimiz yani şu anda 40 yaş ve üstü olan kuşak, yüzde 39 civarında kripto yatırımı yaparken, şu anda 18-25 yaş aralığında olan gençlerde bu oran yüzde 55'lere kadar çıkmış durumda. Bu çok iç açıcı ve güzel bir haber ama bahsettiğimiz dünya çok yeni olduğu için dikkat edilmesi gereken birçok nokta da var; eğitim mutlaka şart' ifadelerini kullandı.

'TOKEN VE COİNLER YENİ KUŞAK TARAFINDAN OLDUKÇA İLGİ GÖRÜYOR'

Finansal okuryazarlığın bu yatırım türünde oldukça önemli olduğunu vurgulayan Gülyuva, 'Z kuşağı ve A kuşağı arkasından gelen doğal kullanıcı dediğimiz blockchainin içine doğan, yatırımını ve satın almasını dijital yollarla yapan, arkadaşlarını birle sosyal medya aracılığıyla koruyan ve kollayan bir gruptan bahsediyoruz. Elbette blockchain tarafında özellikle yeni projelerin ilk çıktıkları dönemde desteklendiği token ve coinler yeni kuşak tarafından oldukça ilgi görüyor. Teknolojik okuryazarlıkları oldukça yüksek bu grubun projeyi anlaması X kuşağına göre oldukça yüksek seviyede. Fakat finanasal okuryazarlık tarafında her zaman uzmanlardan destek almalı ve onları takip etmeleri gerekiyor. Arka tarafta projelerin gerçek faydalarına odaklanmadan sadece hızlı para kazanma odaklı işlemler yapmak zaman zaman daha kötü sonuçlar doğurabiliyor. Hızlı para kazanacağım gibisinden bunu kumar gibi düşünmemek lazım' şeklinde konuştu.

'DİJİTAL TEKNOLOJİYLE FİNANSI BİRLEŞTİRİP ÇOK DAHA GÜZEL YARINLARA KAVUŞABİLİRİZ'

Gülyuva, kripto para yatırımı ile ilgili de şu tavsiyelerde bulundu:

'Mutlaka projelerin wallpaperlerini okuyun

Yatırımlarınızı daha çok A'lara yapmaya çalışın

Sabırlı olun, çok hızlı hareket etmeyin

Yüksek kaldıraçlı işlemler yapmamaya çalışın

Uzmanların sesini dinleyin

Finansal okuryazarlığınızı artırmak üzere dijital tarafta hem okuyun hem dinleyin."