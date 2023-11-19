Kocaeli Üniversitesi Öğrencileri Uluslararası Yarışmada Birinci Oldu

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, yerli motorlu ve elektrikli araçlarıyla katıldıkları uluslararası yarışmada birinci oldu. Şimdi ise yeni araçlarıyla AR-GE çalışmalarına devam ederek başarılarını artırmayı hedefliyorlar.

Tasarladıkları yerli motorlu ve elektrikli araçla ilk kez katıldıkları uluslararası yarışmada birinci olan Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) öğrencileri, AR-GE çalışmalarına başladıkları yeni sürat aracıyla başarılarına yenilerini eklemek istiyor.

Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Kulübü (KOTOM) çatısı altında 2019'da araç tasarlamak, üretmek ve yarışmak amacıyla kurulan KOÜ Racing Takımı, 1-6 Ağustos'ta ilk kez katıldıkları Formula Student Romanya yarışlarında "KR-01" isimli Formula aracıyla "elektrikli araç" kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Yarışmada, statik etkinliklerden "Business Plan Presentation (BPP)" etabında da ikinciliği elde eden 40 kişilik ekip, üniversite atölyesinde AR-GE çalışmalarını sürdürdükleri "KR-02" isimli yeni araçlarıyla 2024'te düzenlenecek uluslararası yarışlara da adını yazdırmayı hedefliyor.

Takım kaptanı Ahmet Kaan Okur, AA muhabirine, 2 yıl içerisinde tamamladıkları yarış aracıyla büyük başarı kazandıklarını dile getirdi.

Romanya'da 1 haftalık yarışma süreci geçirdiklerini anlatan Okur, "Bu süreçte çeşitli etaplara katıldık ve başarılar kazandık. Türk takımı olarak Avrupa'da böyle başarılar kazanmak, özellikle ilk aracımızda kazanmak bizim için çok güzel ve gurur verici." dedi.

Yeni geliştirdikleri aracı hafifletip daha güçlü motor kullanacaklar

"Formula Student" yarışlarına Türkiye'den yerli motorla katılan ilk takım olduklarını söyleyen Okur, "Küçük küçük ilerleyerek ilk aracımızı çıkardık. Bu yılın başındaki başvurumuzla Tesla batarya konusunda sponsor oldu. İlk kez yerli motorla yarışmaya katılmanın gururunu yaşıyoruz. Elektrikli araçlar üzerine daha çok ilgi çektiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Okur, ikinci elektrikli aracı hafifletmeyi ve daha güçlü motor kullanmayı planladıklarını kaydetti.

Bu kapsamda firmalarla iletişimlerinin sürdüğüne değinen Okur, "Sadece Romanya'ya katıldık ama yarışlar Avrupa'nın birçok ülkesinde yapılıyor. Biz istiyoruz ki, şirketlerin bize vereceği destekle diğer ülkelerde de yarışmaya katılıp daha çok başarı kazanalım." şeklinde konuştu.

"Teknik detay bizi yarışmada ön plana çıkardı"

Mekanik ekip lideri Betül Odabaşı da her parçanın tasarımı, analizi ve üretiminde çok fazla emek olduğunu vurguladı.

Yarışmaya başarı beklentisi içinde gittiklerini anlatan Odabaşı, "Romanya'da ülkemizi çok güzel temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Bir ülkeyle kalmayıp daha fazla ülkede okulumuzu ve ülkemizi çok daha iyi temsil edip daha iyi yerlere getirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Odabaşı, yerli motorun araçtaki en önemli detay olduğuna dikkati çekerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Tasarımla analizle ve üretimle uğraştığımız için işin arka planında çok fazla AR-GE çalışması oldu. Araçta ağırlık azaltmaları, 0'dan 100 kilometre hıza 3 saniyede çıkabilmesi gibi birçok teknik detay bizi yarışmada ön plana çıkardı."