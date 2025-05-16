KKTC'ye Savunma ve Teknoloji Odaklı Stratejik Yatırım Ziyareti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Orfey Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Uğur ve LG Electronics Türkiye Ülke Başkanı Dong Eun Lee ile birlikte gelen heyeti makamında kabul etti.

Ziyaret kapsamında, KKTC'ye yönelik savunma sanayi ve ileri teknoloji alanlarındaki planlanan yatırımlar hakkında Cumhurbaşkanı Tatar'a kapsamlı bilgi sunuldu. Görüşmede, ülkenin ekonomik ve teknolojik gelişimine katkı sağlayacak iş birlikleri ve sürdürülebilir yatırım projeleri ele alındı.

Orfey Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Uğur KKTC'nin stratejik konumunun ve yatırım potansiyelinin bölge için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Savunma ve teknoloji alanlarında geliştirmeyi planladığımız projelerle, KKTC'nin kalkınma sürecine orta ve uzun vadede katkı sunmayı hedefliyoruz.LG Electronics gibi dünya çapında bir teknoloji lideriyle birlikte bu süreci daha da güçlü kılacağız." ifadelerini kullandı.

Görüşme sırasında LG Elektronik Türkiye Satış Direktörü Sevan Göver söz alıp sayın cumhurbaşkanına mevcut iş birliğinin geliştirilmesine yönelik kısa bir brifing verdi.

Bu temaslar, KKTC'ye yönelik uluslararası yatırım ilgisinin artmakta olduğunu ve bölgenin küresel iş dünyasında giderek daha fazla dikkat çektiğini bir kez daha ortaya koydu.