Kenan Cebeci, Aras Digital Genel Müdürü Oldu
ARAS Kargo'da Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Kenan Cebeci, Aras Digital Genel Müdürlüğü görevine atandı. Cebeci, şirketin dijital büyüme stratejilerine ve teknoloji geliştirme projelerine liderlik edecek.

ARAS Kargo'da Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Kenan Cebeci, yılın ikinci yarısı itibarıyla Aras Digital Genel Müdürlüğü görevine atandı. Cebeci, yeni görevinde şirketin dijital büyüme stratejilerine, teknoloji geliştirme projelerine ve organizasyonel dönüşüm süreçlerine yön verecek projelere liderlik edecek.

Aras Kargo'nun taşımacılık alanındaki deneyimini teknolojiyle birleştirerek kurduğu Aras Digital, nitelikli kadrosuyla bağlı bulunduğu Avusturya Postanesi'nin tüm iştiraklerine uçtan uca lojistik teknolojileri geliştiriyor. Yeni görevinde Kenan Cebeci, Aras Digital'in teknoloji üretim gücünü daha da artırarak, şirketin yapay zeka odaklı global büyüme stratejilerine liderlik edecek. Cebeci liderliğindeki yeni dönemde şirket, çevik yönetim anlayışı, yapay zeka tabanlı teknoloji ürünleri ve yetenek gelişimine odaklanarak büyümesini sürdürecek.

Yeni görevine ilişkin heyecanını dile getiren Aras Digital Genel Müdürü Kenan Cebeci, "Aras Digital olarak, sürekli gelişen teknolojiyi ve yapay zekanın dönüştürücü gücünü kullanarak sektöre yeni bir soluk getirecek projelere odaklanmış durumdayız. Amacımız, kullanıcı deneyimini mükemmelliğe taşımak ve sektörde fark yaratan global projelere imza atmak. Geliştirdiğimiz uçtan uca teknoloji çözümleri, Türkiye'den Avrupa ve Orta Doğu'ya uzanan geniş bir coğrafyada grup bazında standart ve yüksek kaliteli lojistik hizmet sağlamamıza hizmet etmektedir. Yeni dönemde, yetenek gelişimine öncelik veren ve dijital dönüşüm sürecinde fark yaradan odak alanlarımızla hız kesmeden büyümeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
500
