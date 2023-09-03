Karabük Gençlik Merkezi PHOTONX Takımı TEKNOFEST'te En İyi Girişim Ödülünü Aldı

Karabük Gençlik Merkezi PHOTONX takımı, Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST'te Haberleşme ve İletişim Teknolojileri kategorisinde 'en iyi girişim' ödülünü kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, gençleri başarılarından dolayı tebrik etti.

Karabük Gençlik Merkezi PHOTONX takımı, Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST'te "en iyi girişim" ödülünü aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST 2023 Girişim Yarışmasında, Haberleşme ve İletişim Teknolojileri kategorisinde yarışan takım, "en iyi girişim" ödülünü kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, gençleri başarılarından dolayı tebrik etti.