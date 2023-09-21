Kalyon PV, Yüksek Verimli TOPCON Teknolojisi ile Güneş Panelleri Üretimine Başlıyor

Kalyon PV, yüksek verimli TOPCON teknolojisi ile ürettiği panellerinin seri üretimine yakın zamanda başlamayı planlıyor. Yenilenebilir enerji teknolojileri geliştiren Kalyon PV, dünyada güneş paneli üretimi alanında en yeni teknolojilerden biri olan TOPCON güneş panellerini, tamamen yerli ve milli kaynaklarla üretecek.

Güneş enerjisi alanında teknoloji üssü olarak faaliyet gösteren Kalyon PV, yüksek verimli TOPCON teknolojisi ile ürettiği panellerinin seri üretimine yakın zamanda başlamayı planlıyor.

AA muhabirinin Kalyon PV yetkilerinden aldığı bilgiye göre, firmanın yüksek kalite standartları çerçevesinde gerçekleşen sertifikasyon sürecinin ardından seri üretime geçilerek, güneş enerjisi santralleri (GES) projelerinde kullanılabilecek.

Kalyon PV'nin 16. EIF Gaziantep Enerji Fuarı'nda görücüye çıkardığı paneller sektör ve güneş yatırımcılarından büyük ilgi gördü.

Yenilenebilir enerji teknolojileri geliştiren Kalyon PV, dünyada güneş paneli üretimi alanında en yeni teknolojilerden biri olan TOPCON güneş panellerini, tamamen yerli ve milli kaynaklarla üretecek.

Kalyon PV'nin kalite süreçleri ve araştırma-geliştirme faaliyetleri kapsamında, yeni bir güneş hücresi tasarımı ile elektronların daha iyi iletilerek panellerdeki verimin artırılmasına olanak tanıyan TOPCON teknolojisinin panel üretimine entegre edilmesi sağlandı.

TOPCON paneller, sektörün en yüksek verimliliğine sahip olacak

Kalyon PV'nin çift yüzeyli (bifacial) olarak ürettiği TOPCON paneller, ön yüzeyinin yanı sıra zeminden yansıyan güneş ışığını elektriğe dönüştüren arka yüzey kazancıyla, güneşten elde edilen verimi artırıyor.

TOPCON teknolojili güneş panelleri, 550-580 Wp (vat pik) aralığında enerji üretim kapasitesine ve yüzde 22,38 modül verimliliğine sahip.

Arka yüzey kazancıyla birlikte toplamda 630 Wp'e varan bir elektrik üretimi sağlanabiliyor. Söz konusu veriler, sektörün en yüksek verimlilik oranları olarak gösteriliyor.

Klasik güneş panellerine oranla daha küçük alanlarda, daha yüksek verim sağlayabilen TOPCON paneller, AB ülkeleri ile ABD gibi güneş enerjisi kültürünün gelişmiş olduğu coğrafyalarda öncelikli olarak tercih ediliyor.