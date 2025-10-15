Haberler

ITV ve Merzigo'dan Stratejik İş Birliği Anlaşması

ITV ve Merzigo'dan Stratejik İş Birliği Anlaşması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'nin önde gelen televizyon grubu ITV, Türkiye merkezli Merzigo ile dijital içerik dağıtımı ve gelir optimizasyonu üzerine önemli bir iş birliği anlaşması imzaladı. Bu ortaklık, her iki taraf için büyüme fırsatları sunuyor.

İNGİLTERE'nin lider televizyon ve medya grubu ITV, Türkiye menşeili dijital dağıtım ve gelir optimizasyonu merkezi Merzigo ile kapsamlı bir iş birliği anlaşması imzaladı.

ABD, Avustralya, Almanya, Fransa, İtalya, İsveç ve daha birçok bölgede faaliyet gösteren ITV ile sosyal medya platformlarında premium içerik dağıtımı ve gelir optimizasyonu konusunda dünyada öne çıkan teknoloji şirketlerinden biri olan Merzigo, Fransa'nın Cannes kentinde iş birliği anlaşması imzaladı. Bu ortaklık, ITV'nin büyüme hedeflerine ivme kazandırırken; Merzigo için Birleşik Krallık piyasasında stratejik bir sıçrama fırsatı sunuyor.

ANLAŞMA İLE ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATILACAK

ITV bu anlaşma ile, The Voice Global & The Best Of The Voice, Come Dine With Me ve çoklu IP'li Taste kanalı gibi simgesel içeriklerinin Facebook ve YouTube'daki erişimini ve etkileşimini artırma yönünde önemli projelere imza atacak. Bu süreçte Merzigo'nun global ölçekli uzmanlığı, içerik optimizasyonu, gelir modelleri ve dağıtım stratejileriyle devreye girecek. Merzigo, şu anda 30'dan fazla dilde 5 binin üzerinde kanal yönetiyor ve aylık 13 milyardan fazla görüntüleme performansı sergiliyor. Bu güçlü veri ve altyapı, imzalanan iş birliği anlaşmasıyla ITV'nin dijital alandaki etki alanını daha da genişletecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
Netanyahu hastalandı, yolsuzluk davası ertelendi! Eleştiri yağıyor

Enfeksiyon kaptı: Evden çıkması yasak
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
İşte İETT kazasının en net görüntüsü

Göz göre göre gelen facia! İETT şoförü resmen ölüme sürmüş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23 yıllık dev banka satışa çıkarıldı

Türkiye'nin 23 yıllık dev bankası satışa çıkarıldı
Tarihi karar! Arda Turan'ın takımı ülke değiştiriyor

Tarihi karar! Arda'nın takımı ülke değiştiriyor
title