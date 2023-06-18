İTÜ ARI Teknokent'in Innogate programı Londra'da devam ediyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent tarafından 17'ncisi düzenlenen Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı'nın Türkiye'deki 'Global Büyüme Modelleme' adımı tamamlandı. Ticaret Bakanlığı'nın Tekno-Hızlandırıcı İhracat Proje Desteği ile gerçekleştirilen Innogate programının ikinci adımı Londra'da başladı.

Yerli teknoloji firmalarına, global pazara açılmaları için büyüme stratejilerini geliştirmeleri amacıyla eğitim desteği sunan ve firmalara uluslararası bağlantılara erişim, müşteri ve yatırımcı tanıştırmaları yapan Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı'nın ikinci aşaması Londra'da başladı. 2014 yılından beri İTÜ ARI Teknokent tarafından 17 kez gerçekleştirilen Innogate programına katılan firmalar, bugüne kadar global pazardaki büyümelerini 4'e katladı. Teknoloji firmalarına somut ihracat artışı sağlayan programa bu yıl seçilen 13 Türk teknoloji firması, 12-23 Haziran tarihleri arasında Londra'da olacaklar.

"ÜLKEMİZ İÇİN GURUR VERİCİ BAŞARILAR ELDE ETMEK HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, İTÜ ARI Teknokent olarak sadece teknoloji geliştiren yeni startupları desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda bu startupların global arenada başarıya ulaşması için çalıştıklarını belirterek "Ülkemiz için gurur verici başarılar elde etmek hayati önem taşıyor" dedi.

TÜRK TEKNOLOJİ FİRMALARI 2014'TEN BERİ INNOGATE PROGRAMIYLA DÜNYAYA AÇILIYOR

Geçen yıl gerçekleştirilen 16. Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı doğrultusunda, katılımcı firmaların İngiltere pazarını tanıma ve deneyimleme fırsatı yakaladıklarını, pek çok potansiyel müşteriye eriştiklerini ifade eden İTÜ ARI Teknokent Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Arzu Eryılmaz da programın ayrı 2014 yılından bu yana 213 firmaya fayda sunduğunu ve bunlardan 131'inin Innogate Programının ikinci adımını da tamamlayarak globalleşme yolunda çok büyük adım atmış olduklarını belirtti.