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İtalya, Baykar'ın hamlesini konuşuyor

İtalya, Baykar'ın hamlesini konuşuyor
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Türk savunma sanayi şirketi Baykar'ın İtalyan havacılık devi Piaggio Aerospace'ı satın alması, İtalya'da geniş yankı uyandırdı. İtalyan basını, Baykar'ın gerçekleştirdiği satın almanın "gökyüzünün Ferrarisi" olarak bilinen havacılık şirketi Piaggio'yu yeniden ayağa kalkması için bir fırsat olduğunu belirtti.

Ürettiği TB2 ve Akıncı gibi SİHA'lar ile ihracat rekorları kıran dünyanın en büyük SİHA üreticisi Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio Aerospace'ı bünyesine kattı. 1884 yılında kurulan ve "gökyüzünün Ferrarisi" olarak bilinen şirket P.180 Avanti iş jetleri ve uçak motorları üretimi ile tanınıyor.

"DÖNÜM NOKTASI"

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı'nın onay verdiği satış İtalyan basınında da geniş yankı buldu. İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica Baykar'ın satış işlemine geniş yer verdi. Gazete haberinde satış işlemini İtalyan şirket için bir "dönüm noktası" olarak nitelendirdi. Gazete satın alma işlemi sonrası İtalyan Bakan Adolfo Urso'nun "Şirketin net ve iddialı bir endüstriyel vizyonla yeniden faaliyete geçmesi garanti" yorumuna yer verirken İtalyan iş dünyasındaki olumlu tepkilere de vurgu yaptı. İtalyan firmanın bulunduğu Genova kentinin önde gelen iş insanları Baykar hakkında övgü dolu sözler söylerken bu satın alma işleminin İtalyan havacılık devini yeniden ayağa kaldırıp istihdam yaratacağını belirtti.

İtalya Baykar'ın hamlesini konuşuyor

İŞ DÜNYASI SATIŞTAN MEMNUN

İtalyan sendikacı Stefano Bonazzi La Repubblica'ya "Baykar kesinlikle büyük bir grup ve Piaggio Aerospace'in faaliyet gösterdiği Ligurya'daki iki tesise önemli fırsatlar sunabilmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu. Bölgesel meclis üyesi Alessio Piana satın alma hakkında ise "Bu nihayet eşsiz bir beceri ve bilgi birikimi mirasına sahip bir şirketi yeniden başlatmak için bir fırsat olmasını sağlayacaktır". açıklamasında bulundu.

"AVRUPA İHA VE SİHA PAZARINDA ÇOK GERİDE KALDI"

İtalya'nın en ünlü gazetelerinden Corriere dela Sera da satın alma ile ilgili geniş bir haber yaptı. Gazete, son zamanlara başarısız bir yönetim sergilenen Piaffio Aerospace'ın Baykar yönetimi ile tekrar ayağa kalkma umudu olduğunu ifade etti. Haberde Baykar'ın finansal durumunun çok iyi durumda olduğuna ve Türk devinin ihracat başarılarına vurgu yapılıyor. Baykar'ın İtalya'da yatırım yapmasının jeopolitik bir ağırlığı olduğu belirtilirken haberde İtalya'nın ve Avrupa'nın İHA ve SİHA üretiminde çok geride kaldığı da belirtiliyor.

TÜRKİYE İHA PAZARININ %65'İNE HAKİM

Baykar, 2023'te 1.8 milyar dolarlık ihracat yaparak Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. ABD Merkezli düşünce kuruluşu CNAS'in (Yeni Amerika Güvenlik Merkezi) raporuna göre Türkiye dünya İHA ihracat pazarının yüzde 65'ini domine ediyor. En yakın Amerikalı rakibinden 3 kat daha büyük olan Baykar ise tek başına bu pazarın yaklaşık yüzde 60'ına sahip bulunuyor. Son yıllarda gelirlerinin %90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, toplamda 35 ülkeye Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı gerçekleştiriyor.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

Allah her damada hayırlı kayınpeder her kayınpederede işini bilen bir damat versin

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Haber YorumlarıHalit:

helal olsun ülkem adına seviniyorum fertler beni ilgilendirmez

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