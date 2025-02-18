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İtalya Bakanları Baykar'ı Ziyaret Etti

İtalya Bakanları Baykar'ı Ziyaret Etti
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İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso ile Leonardo S.p.A. Yönetim Kurulu Başkanı Stefano Pontecorvo, İstanbul'da Baykar'ı ziyaret etti. Ziyaret, iki ülke arasındaki havacılık ve uzay sektöründeki iş birliğini güçlendirme amaçlıdır.

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso ve Leonardo S.p.A. Yönetim Kurulu Başkanı Stefano Pontecorvo Baykar'ı ziyaret etti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, X hesabından ziyaretle ilgili İngilizce, İtalyanca ve Türkçe yaptığı paylaşımda, "Made in Italy Bakanı Sayın Adolfo Urso ve Leonardo S.p.A. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Stefano Pontecorvo'yu BAYKAR'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk." ifadelerini kullandı.

Baykar da X hesabından 3 dilde "Made in Italy Bakanı Sayın Adolfo Urso, Leonardo S.p.A. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Stefano Pontecorvo ve beraberlerindeki heyet Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezimizi ziyaret ettiler. Kendilerini ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduk." açıklamasını yayımladı.

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı ise Baykar'a ziyaretle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso, Leonardo Başkanı Stefano Pontecorvo ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır eşliğinde bugün İstanbul'da, insansız hava aracı (İHA) üretiminde dünya lideri Türk şirketi Baykar'ın fabrikasını ziyaret etti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Ziyaret, havacılık ve uzay sektöründe İtalya ve Türkiye arasındaki endüstriyel işbirliğinin güçlendirilmesi çerçevesinin bir parçasıdır ve Baykar'ın Piaggio Aerospace'i satın almasının ardından gerçekleşti. Bu, yeni sahibinin üstlendiği endüstriyel, finansal ve teknolojik taahhütler sayesinde İtalyan şirket için sağlam bir geleceği garanti eden bir operasyon." ifadeleri yer aldı.

Bakanlık açıklamasında, Baykar'ın, Piaggio Aerospace'in stratejik varlıklarını ve temel faaliyetlerini sürdürme, geliştirme, iş birimlerini koruma ve İtalyan bileşen tedarik zincirini koruma iradesini teyit ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu operasyon, sadece endüstriyel sürekliliği garanti altına almakla kalmıyor, aynı zamanda Baykar ve Leonardo arasında yeni işbirliği olanaklarının da önünü açıyor. Havacılık ve savunma sektörünün başlıca küresel oyuncuları arasında yer alan iki şirket, özellikle Avrupa pazarı için İHA üretimine odaklanarak, gelişmiş sistemlerin oluşturulması için endüstriyel ve teknolojik sinerjiler geliştirebilecek."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Urso da "Piaggio Aerospace'in Baykar tarafından kısa süre önce satın alınması tüm sektör için stratejik bir adımı temsil ediyor, büyük havacılık ve uzay oyuncuları arasında yeni işbirliklerinin önünü açıyor. Amaç, İtalya'daki üretimi güçlendirerek yenilikçiliği, rekabetçiliği ve sektörlerimizin teknolojik liderliğini güçlendirmektir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Abdulkadir Günyol - Teknoloji
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