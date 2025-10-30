Haberler

İspanya'nın HÜRJET kararı Atina'nın uykularını kaçırdı: Türkiye zırhlanıyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya hükümetinin Türkiye'den 45 adet HÜRJET satın alımına onay vermesi, Yunan basınında bir numaralı gündem oldu. Europost haberi "Erdoğan müttefiklerimizle altın anlaşmalar yapıyor" manşetiyle duyururken, Banking News ise "Atina için umutsuzluk, Türkiye zırhlanıyor" ifadelerini kullandı.

  • İspanya hükümeti, Türkiye'nin milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'in 45 adet satın alımına resmi onay verdi.
  • Anlaşmanın toplam değeri 3,12 milyar euro olarak belirlendi.
  • Bu anlaşma, Türkiye'nin bir NATO üyesi ülkeye ilk jet uçağı ihracatını temsil ediyor.

İspanya hükümeti, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'in satın alımına resmi onay verdi.

3,12 milyar euroluk anlaşmayla 45 adet HÜRJET'in İspanya Hava Kuvvetleri envanterine girmesi bekleniyor. Anlaşma, Avrupa savunma pazarında Türkiye için yeni bir dönemi başlatırken, komşu Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı.

"AVRUPA SAVUNMA PAZARINA DEV GİRİŞ"

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, anlaşmayı "Türk havacılık sektörü için önemli bir dönüm noktası" olarak tanımladı. Gazete, "Bu anlaşma, Türkiye'nin bugüne kadar Avrupa savunma pazarına yaptığı dev girişi temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

İspanya'nın HÜRJET kararı Atina'nın uykularını kaçırdı: Türkiye zırhlanıyor

"ATİNA İÇİN UMUTSUZLUK, TÜRKİYE ZIRHLANIYOR"

Atina merkezli Banking News ise gelişmeyi daha endişeli bir dille yorumladı:

"Atina için umutsuzluk. Türkiye zırhlanıyor, İspanya'ya HÜRJET veriyor ve yeni füzeler alıyor."

Site ayrıca, anlaşmanın NATO standartlarında savaş pilotu eğitimini kapsadığını belirterek, "Bu süreç karmaşık güvenlik senaryolarına karşı Türkiye'nin operasyonel hazırlığını artıracak" değerlendirmesinde bulundu.

İspanya'nın HÜRJET kararı Atina'nın uykularını kaçırdı: Türkiye zırhlanıyor

"İSPANYA'NIN TÜRK SAVUNMA SANAYİİNE GÜVENİNİN GÖSTERGESİ"

Bir diğer Yunan medya kuruluşu SL Press, Madrid-Ankara hattındaki anlaşmanın "İspanya'nın Türk savunma sanayiine duyduğu güvenin somut bir göstergesi" olduğunu yazdı.

Haberde, "Madrid başlangıçta 1,75 milyar euroluk bir bütçeyle 24 ila 30 uçak tedarik etmeyi planlıyordu. Ancak program, 45 uçağa çıkarılarak toplam maliyet 3,12 milyar euroya yükseltildi" bilgisi yer aldı.

Ayrıca sözleşmenin yalnızca uçakları değil, simülatörler, eğitim merkezleri, eğitmen yetiştirme programları ve teknik desteği içeren kapsamlı bir sistem sunduğu vurgulandı.

İspanya'nın HÜRJET kararı Atina'nın uykularını kaçırdı: Türkiye zırhlanıyor

"ERDOĞAN ALTIN ANLAŞMALAR YAPIYOR"

Avrupa basınından Europost, haberi "Erdoğan müttefiklerimizle altın anlaşmalar yapıyor" başlığıyla duyurdu. Haberde, Madrid'in kararının "son yılların en büyük havacılık yatırımı" olduğu belirtilirken, Türkiye-İspanya işbirliğinin savunma alanında "yeni bir sayfa açtığı" ifade edildi.

"STRATEJİK SIÇRAMA TAHTASI"

Yunan gazetesi Ethnos ise anlaşmayı, Türkiye'nin Avrupa ile savunma ilişkilerinde "stratejik bir sıçrama tahtası" olarak nitelendirdi. Haberde, "İspanya ile yapılan anlaşma, Türkiye'den bir NATO üyesi ülkeye gerçekleştirilen ilk jet uçağı ihracatıyla Türk savunma sanayisinde yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Aynı zamanda Türk şirketlerinin Avrupa savunma pazarlarına daha fazla nüfuz edebilmesi için stratejik bir sıçrama tahtası görevi görüyor" ifadeleri yer aldı.

"SAVUNMA İŞ BİRLİĞİNDE YENİ İMZALAR KAPIDA"

Ethnos ayrıca, Türkiye'nin kısa süre önce İngiltere ile imzaladığı Eurofighter Typhoon savaş uçağı anlaşmasını hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı: "İngiltere ile Eurofighter'lar konusunda resmi anlaşmaya varılmasının ardından şimdi de önemli bir savunma iş birliği imza atma sırası İspanya'da. Almanya Şansölyesi Merz'in Ankara'ya yapacağı ziyaretle birlikte, kritik askeri bileşenler üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması ve Avrupa güvenlik mimarisine entegrasyon yönündeki beklentiler artıyor."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir

Partisi birinci çıktı! Ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari

Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Türkiye'yi sarsan faciada can veren minik Doğa, Grand Kartal Otel sahipleriyle aynı karede

Yürek yakan kare! Minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karede
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Gülşen, sahneye para atan hayranına kızdı: Üzerinde Atatürk var

Sahneye para atanları fırçaladı: Üzerinde Atatürk var
title