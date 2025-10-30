İspanya'nın HÜRJET kararı Atina'nın uykularını kaçırdı: Türkiye zırhlanıyor

İspanya hükümeti, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'in satın alımına resmi onay verdi.

3,12 milyar euroluk anlaşmayla 45 adet HÜRJET'in İspanya Hava Kuvvetleri envanterine girmesi bekleniyor. Anlaşma, Avrupa savunma pazarında Türkiye için yeni bir dönemi başlatırken, komşu Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı.

"AVRUPA SAVUNMA PAZARINA DEV GİRİŞ"

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, anlaşmayı "Türk havacılık sektörü için önemli bir dönüm noktası" olarak tanımladı. Gazete, "Bu anlaşma, Türkiye'nin bugüne kadar Avrupa savunma pazarına yaptığı dev girişi temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

"ATİNA İÇİN UMUTSUZLUK, TÜRKİYE ZIRHLANIYOR"

Atina merkezli Banking News ise gelişmeyi daha endişeli bir dille yorumladı:

"Atina için umutsuzluk. Türkiye zırhlanıyor, İspanya'ya HÜRJET veriyor ve yeni füzeler alıyor."

Site ayrıca, anlaşmanın NATO standartlarında savaş pilotu eğitimini kapsadığını belirterek, "Bu süreç karmaşık güvenlik senaryolarına karşı Türkiye'nin operasyonel hazırlığını artıracak" değerlendirmesinde bulundu.

"İSPANYA'NIN TÜRK SAVUNMA SANAYİİNE GÜVENİNİN GÖSTERGESİ"

Bir diğer Yunan medya kuruluşu SL Press, Madrid-Ankara hattındaki anlaşmanın "İspanya'nın Türk savunma sanayiine duyduğu güvenin somut bir göstergesi" olduğunu yazdı.

Haberde, "Madrid başlangıçta 1,75 milyar euroluk bir bütçeyle 24 ila 30 uçak tedarik etmeyi planlıyordu. Ancak program, 45 uçağa çıkarılarak toplam maliyet 3,12 milyar euroya yükseltildi" bilgisi yer aldı.

Ayrıca sözleşmenin yalnızca uçakları değil, simülatörler, eğitim merkezleri, eğitmen yetiştirme programları ve teknik desteği içeren kapsamlı bir sistem sunduğu vurgulandı.

"ERDOĞAN ALTIN ANLAŞMALAR YAPIYOR"

Avrupa basınından Europost, haberi "Erdoğan müttefiklerimizle altın anlaşmalar yapıyor" başlığıyla duyurdu. Haberde, Madrid'in kararının "son yılların en büyük havacılık yatırımı" olduğu belirtilirken, Türkiye-İspanya işbirliğinin savunma alanında "yeni bir sayfa açtığı" ifade edildi.

"STRATEJİK SIÇRAMA TAHTASI"

Yunan gazetesi Ethnos ise anlaşmayı, Türkiye'nin Avrupa ile savunma ilişkilerinde "stratejik bir sıçrama tahtası" olarak nitelendirdi. Haberde, "İspanya ile yapılan anlaşma, Türkiye'den bir NATO üyesi ülkeye gerçekleştirilen ilk jet uçağı ihracatıyla Türk savunma sanayisinde yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Aynı zamanda Türk şirketlerinin Avrupa savunma pazarlarına daha fazla nüfuz edebilmesi için stratejik bir sıçrama tahtası görevi görüyor" ifadeleri yer aldı.

"SAVUNMA İŞ BİRLİĞİNDE YENİ İMZALAR KAPIDA"

Ethnos ayrıca, Türkiye'nin kısa süre önce İngiltere ile imzaladığı Eurofighter Typhoon savaş uçağı anlaşmasını hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı: "İngiltere ile Eurofighter'lar konusunda resmi anlaşmaya varılmasının ardından şimdi de önemli bir savunma iş birliği imza atma sırası İspanya'da. Almanya Şansölyesi Merz'in Ankara'ya yapacağı ziyaretle birlikte, kritik askeri bileşenler üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması ve Avrupa güvenlik mimarisine entegrasyon yönündeki beklentiler artıyor."