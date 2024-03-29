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iPhone 16 Tasarımı Sızdırıldı: Dikey Kamera Stili

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iPhone 16, üçüncü taraf kılıf üreticileri tarafından erken sızdırılan tasarım detayları sayesinde ufak ufak gün yüzüne çıkmaya başladı. Kılıf üreticileri genellikle Apple'ın yeni cihazlarının tasarımlarını önceden bilirler, böylece resmi olarak cihazı tanıttığında aksesuarlarını hızla piyasaya sürebilirler.

Ortaya çıkan iPhone 16 kılıfı, cihazın dikey kamera stiline sahip olacağını gösteriyor

X'te yaptığı sızıntılarıyla tanınan Sonny Dickson, sözde iPhone 16 kılıfı fotoğraflarını paylaştı. Bazı kullanıcılar, bu kılıfların iPhone X/Xs modellerine benzediğini iddia etse de Apple'ın bu tasarıma geri döneceği söyleniyor. Görsellerde, eskisinden daha büyük bir kamera kısmı olduğu gözlemleniyor.

First Cases for iPhone 16 pic.twitter.com/xCUOldA8I2

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) March 29, 2024

iPhone 16 tasarımında dikey olarak hizalı bir kamera tasarımına dair söylentiler daha önce de gündeme gelmişti. Dedikodulara göre Apple, standart iPhone kullanıcılarının da Mekansal Video gibi özelliklerden faydalanabilmesi için önceki dikey tasarımdan vazgeçiyor.

Bu kayıt özelliği, iPhone 15 Pro modelleriyle birlikte piyasaya sürüldü ve kullanıcıların 3D videoları Apple Vision Pro üzerinde izlemelerini sağladı. Bu teknolojiyi kullanarak videoları kaydetmek için, Apple ana kamera ve ultra geniş açılı kamera arasında dikey bir hizalama gerektiriyor; aksi takdirde şirket 3D görünüm teknolojisini uygulayamıyor.

iPhone 16 Pro kılıfı bir sürprizle ortaya çıktı!

Apple, kameraları en son iPhone 12 modelinde dikey hizalamıştı. Önceki sızıntılarda standart iPhone 16 kılıfı, cihazın yeni düğmelere sahip olacağını göstermişti. Eylem ve Yakalama düğmeleri, iPhone 15 Pro modelleri için özel olarak sunulan Eylem Düğmesi'nin yanı sıra tüm iPhone'larda kullanılabilir olacak gibi görünüyor.

Bu yeni düğmelerle, kullanıcılar bir eylem seçebilecek ve Yakalama Düğmesi yalnızca kamera işlevleriyle sınırlı olacak. Ancak bu düğmenin özelleştirilebilir olup olmayacağı henüz net değil.

Siz sızıntıyla ortaya çıkan yeni kamera düzen hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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