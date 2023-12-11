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iPhone 16 Serisinde Flaş Tasarımı Değişiyor

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Apple, iPhone 16 serisindeki flaş tasarımının değişebileceği bir patent aldı. Görüntüler, üçlü kamera modülünü çevreleyen halka şeklinde LED flaş olacağını gösteriyor. Yeni flaş tasarımı düşük ışık ve gece fotoğrafçılığında daha kapsamlı aydınlatma sunacak.

Apple, iPhone serisinde son yıllarda benzer tasarımları tercih ediyor. iPhone 11'den bu yana dikdörtgen kamera modülünü kullanan şirket, ilginç bir patent aldı. Bu patentle birlikte iPhone 16 serisindeki flaş tasarımının değişebileceği düşünülüyor.

iPhone 16 Pro Max flaşı böyle görünecek

Teknoloji dünyasındaki sızıntılarıyla bilinen Ice Universe, iPhone 16 Pro Max'in flaş tasarımında önemli bir değişikliğe gidileceğini düşünüyor. Görüntüler, üçlü kamera modülünü çevreleyen halka şeklinde LED flaş olacağını gösteriyor.

Halka flaş tasarımı, halihazırda iPhone modellerinde yer alan dikey LED flaş yerleşiminden farklı. Yeni flaş ise hem tasarım hem de performans açısından daha faydalı olacak. Düşük ışık ve gece fotoğrafçılığında daha kapsamlı aydınlatma sunması mümkün.

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Halka şeklinde flaş konsepti, dikey LED kurulumdan farklı tasarımları araştıran Apple'ın önceki çalışmalarıyla da uyumlu. Teknoloji devi, 2021 yılında aldığı bir patentte, LED flaşların akıllı telefonlarda nasıl farklı şekilde kullanılabileceğini gösterdi.

Öte yandan Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 16 serisinde Siri odaklı yeni nesil yapay zeka altyapısı için mikrofon kalitesi artacak. Yeni mikrofonlar ile Siri'nin kişilerin söylediklerini daha net duyabileceği iddia ediliyor.

Apple'ın üretken yapay zeka temelli pek çok özelliği iPhone 16 serisine özel hale getireceği iddia edildi. Ayrıca iPhone 15 Pro ve Pro Max'te yer alan Eylem düğmesinin iPhone 16 serisindeki tüm modellere sunulacağı bildiriliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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