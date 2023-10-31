IONBEE, sürdürülebilir gelecek için kitle fonlamaya çıktı

IONBEE, elektrikli araçlar için temiz ve çevre dostu teknolojiler üreten bir şirket olarak kitle fonlama turuna çıktı. Şirket, 10 milyon TL hedefli yatırım turunda büyük bir başarı elde etti ve şimdiden 16,1 milyon TL ön talep aldı. Yatırımcılara çeşitli avantajlar sunan IONBEE, Türkiye'nin enerji sektöründeki geleceğine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Temelleri 2020 yılında atılan şarj ve batarya teknolojileri girişimi IONBEE paya dayalı kitle fonlama turuna çıktı. Türkiye'nin sürdürülebilir gelecek vizyonuna katkı sağlamak üzere elektrikli araçlar için temiz ve çevre dostu teknolojiler üreten şirket, fonbulucu platformunda başlattığı yatırım turunda şirket paylarının yüzde 7,50'sinin yatırımcılara arzı yoluyla 10 milyon TL fona ulaşmayı hedefliyor.

Kampanya öncesi yapılan ön talep toplama sürecinde büyük bir başarı göstererek turu hedefini aşarak tamamlayacağının sinyalini veren şirket, şimdiden 3 bin 684 yatırımcıdan yaklaşık 16,1 milyon TL ön talep almış durumda.

IONBEE yatırımcılarını arıyor

futureflow.life 'da yer alan habere göre, Türk şarj ve batarya teknolojileri girişimi IONBEE, yatırımcılarını aramaya başladı. Yatırım turunun başlama tarihi olan 31 Ekim Salı günü saat 10: 00 itibari ile ilk 20 iş günü içerisinde EFT veya kredi kartı ile yapılan yatırımlarda yatırımcılara yüzde 10 fazladan pay vereceğini duyuran IONBEE, ön yatırım talebi oluşturarak turun ilk beş günü içerisinde en az bildirdiği ön talep tutarı kadar yatırım yapan yatırımcılara buna ilave olarak yüzde 10 bedelsiz pay dağıtımı yapacak.

30 Kasım'a kadar devam edeceği bildirilen yatırım turu bireysel ve kurumsal tüm yatırımcıların katılımına açıkken, belirlenen minimum yatırım tutarı 1.000 TL.

Umut verici tablo: Türkiye'de enerji ithalat verileri açıklandı!

IONBEE nedir?

Elektrikli araç şarj istasyonu donanım ve yazılım çözümleri sunan IONBEE, donanım tarafında 3,7 kW'dan 22 kW'a kadar AC ve 20 kW ile 120 kW arası DC hızlı şarj cihazları geliştirip üretiyor. Tüm ürünler kapsamlı testlerden geçirilerek ticarileşmiş durumda olan şirketin ayrıca özel izolasyon Type2 soket ve kablo imalatı ile ihracata yönelik hedefleri de bulunuyor.

IONBEE, yazılım tarafında ise IONBEE SOFT markasıyla apartman ve siteler için şarj yönetim sistemleri, şehir içi elektrikli araç filoları için filo yönetim sistemleri geliştiriyor. Bu sayede kullanıcılar şarj ihtiyaçlarını ve operasyonlarını dijital ortamda yönetebiliyor.

Özellikle yeni yapılmakta olan inşaat yatırımlarında mimar ve inşaat mühendisleri ile site projelerinin altyapılarına yönelik pratik çözümleri de bulunan girişim şirketi, Türkiye'de çok yeni bir alan olan elektrikli ve hibrit marine teknolojilerine de odaklanıyor.

Bu kapsamda yatlar için özel tasarlanmış yüksek korozyon dayanımlı Delux Marine IONBEE şarj cihazlarını test aşamalarını tamamlayıp sektöre kazandıracak IONBEE, tüm dünyada geçerliliği olan sertifikalı ürünleriyle denizcilik sektörünün taleplerini karşılayacak hizmetleriyle de öne çıkıyor.

2025 yılına kadar dünya elektrikli şarj istasyon sayısını 16,25 milyon adede yükseleceğini, elektrikli araç hizmeti ve altyapısı sektörünün 27 milyar dolarlık hacme ulaşacağını söyleyen IONBEE Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kara, yatırımcıları henüz emekleme aşamasında olan bu gelecek vaat eden sektörde rol almaya çağırdı.

IONBEE'nin 2028 yılına kadar borsaya kote olacağı bilgisini de veren Kara, yatırım turunun sonrasındaki ilk 5 yıl temettü dağıtımı yapmadan, tüm kaynakları istikrarlı bir büyüme için kullanacaklarını söyledi. Şirket bu süre içinde satış ve ciro beklentilerini aşarak, değerlemesini en az 5 katına çıkarmayı hedefliyor.