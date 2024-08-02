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Instagram yasağının e-ticarete maliyeti ağır oldu: Günlük 1.9 milyar TL'lik kayıp riski

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a getirilen erişim engeli sonrasında, e-ticaret sektörüne günlük 1.9 milyar lira zarar gelebileceği ifade edildi. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, Türkiye'de toplam e-ticaretin %10'luk kısmının sosyal medyada gerçekleştirildiği ve Instagram'ın bu alanda önemli bir platform olduğu vurguladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. Engel sonrası, e-ticarete günlük zararın 1.9 milyar lira olabileceği ifade edildi.

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) kararıyla 2 Ağustos itibarıyla Türkiye'de Instagram'a erişim sınırlaması getirildi. Platformun ne zaman erişime açılacağına ilişkin henüz net bir tarih belirtilmedi.

"GÜNDE 930 MİLYON LİRAYA DENK GELİYOR"

Platformun erişime kapatılmasının e-ticareti ne yönde etkileyeceği tartışılmaya başlandı. Konuyla ilgili bilgi veren Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, Türkiye'de toplam e-ticaretin içindeki yüzde 10'luk kısmın sosyal medyada gerçekleştirildiğini belirterek, oluşturulan influencer trafiğiyle birlikte günlük 1,9 milyar liralık bir e-ticaret hacminin etkilenebileceğini vurguladı.

Ekmekçi, "Toplam e-ticaretin içindeki yüzde 10'luk kısım sosyal medyada yapılıyor. Günde 930 milyon TL'ye denk geliyor. Platformlara trafik oluşturan influencerlarla birlikte 1,9 milyar liralık bir hacim etkilenebilir. Bire bir yok olmaz ama başka zamana veya başka bir platforma kayar" dedi.

"BU KARAR POZİTİF BİR ORTAM OLUŞTURMAZ"

E-ticarette tüm kanalların önemli olduğunun altını çizen Ekmekçi, yıl sonu 3,4 trilyon liralık işlem hacmine ulaşma hedeflerinin bulunduğunu belirtti. Bu hedefe giderken her türlü mecranın kısıtlanmasının sektör açısından faydalı olmayacağına vurgu yapan Ekmekçi, "Bizim için her kanal önemli. Türkiye'de Instagram çok önemli kanallardan bir tanesi. O platformda Türkiye'de ciddi bir ekonomi dönüyor. Bu platformun üzerinde dönen iş modelleri var, yatırımlar var, bu karar pozitif bir ortam oluşturmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Teknoloji

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