Üye Girişi
Haberler

Insomniac Games'in Marvel's Spider-Man 2'nin maliyeti sızdırıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Insomniac Games, projelerinin geliştirme maliyetlerine ve finansal yönlerine ışık tutan belgelerin sızdırılmasına neden olan bir hack saldırısının sonuçlarıyla boğuşuyor. Sızan bilgiler arasında, stüdyonun yüksek profilli yapımlarından biri olan Marvel's Spider-Man 2 'nin geliştirme maliyetinin ne kadar olduğu ortaya çıktı.

Insomniac Games, projelerinin geliştirme maliyetlerine ve finansal yönlerine ışık tutan belgelerin sızdırılmasına neden olan bir hack saldırısının sonuçlarıyla boğuşuyor. Sızan bilgiler arasında, stüdyonun yüksek profilli yapımlarından biri olan Marvel's Spider-Man 2 'nin geliştirme maliyetinin ne kadar olduğu ortaya çıktı.

Marvel's Spider-Man 2 'nin Insomniac Games'e maliyeti 315 milyon dolar!

İlk olarak NeoGAF'ta yayınlanan sızdırılmış belgeler, Insomniac Games'in son oyunlarının finansal performansına ilişkin bilgileri açığa çıkarıyor. Marvel's Spider-Man ve Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in muazzam başarısına rağmen, sızdırılan ayrıntılar bir başka Insomniac Games oyunu olan Ratchet & Clank de 8 milyon dolarlık bir kayıp yaşadığını gösteriyor.

So Insomniac just had a BIG data breach

Revealing these upcoming titles

– Venom (2025)

– Wolverine (2026)

– Spider-Man 3 (2028)

– New Ratchet & Clank (2029)

– X-Men (2030)

As well as as a Gameplay LEAK of Wolverine ??#InsomniacGames #Wolverine

pic.twitter.com/kMIeGuqenJ

— Player 2 (@Player2_Gaming) December 19, 2023

Marvel's Spider-Man 2'ye gelince, oyunun 315 milyon dolarlık bir maliyeti olduğu ortaya çıktı. Bunun yanı sıra oyunun 75 milyon dolarlık bir toplam kara sahip olduğu bildiriliyor. Sızdırılan rakamlar, oyun geliştirmenin finansal inceliklerini ve AAA bir oyunun başarısını sağlamanın hiç de kolay olmadığını gösteriyor.

Sızdırılan belgeler stüdyonun başta Marvel's Spider-Man 3 ve Marvel's Wolverine olmak üzere gelecek projelerine de ışık tutuyor. Marvel's Spider-Man 3'ün geliştirme maliyetinin 385 milyon doları aşacağı söyleniyor ve bu da sonraki büyük yapımlar için gerekecek olan maliyetlerin ne seviyede olacağı konusunda dehşete düşürüyor. Sızdırılan yol haritası, Marvel's Spider-Man 3 için 2028 yılında bir çıkış tarihi belirlendiğini gösteriyor.

GTA 3'teki ana karakter neden konuşmuyordu? Geliştiricisi açıkladı!

Sızıntının ardından Insomniac Games, yaklaşan projelerinin gizliliğinin tehlikeye girmesi sorunuyla karşı karşıya. Resmi olarak sadece bir tanıtım fragmanıyla duyurulan Marvel's Wolverine, şimdi de internete sızan içeriklere maruz kalıyor. Bu olay stüdyonun pazarlama stratejisini potansiyel olarak etkileyebilir ve izinsiz ifşaatların etkisini azaltmak için gelecekteki projelerinin unsurlarının yeniden çalışılmasını gerektirebilir.

Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Marvel Oyun Güvenlik Teknoloji Finans Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gökçe Gökçen kimdir? Halk Tv konuğu Gökçe Gökçen kaç yaşında, nereli? Gökçe Gökçen biyografisi! Y kuşağı nedir, özellikleri neler? Y kuşağı hangi yılları kapsar? Benzin Litre Fiyatı (20-21 Aralık): Benzine zam geldi mi, motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları! Z kuşağı hangi yıllar? Z kuşağı nedir, özellikleri neler? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (119. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI | 20 Aralık Baraj doluluk seviyesi arttı mı? Barajlarda doluluk oranında son durum nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (141. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (3. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (8. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Melisa Yaren Aydınalp kimdir? Melisa Yaren Aydınalp neden gözaltına alındı? Bugün hangi diziler var? 20 ARALIK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? Asgari ücret açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak belli oldu mu 2024? Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? Cevdet Arıkan neden öldü, ölüm sebebi ne? Tosun Paşa Suphi öldü mü? Cevdet Arıkan kimdir? Cevdet Arıkan kaç yaşında, nereli? Cevdet Arıkan hayatı ve biyografisi! Benzine zam var mı? Benzine zam gelecek mi? 20 Aralık güncel benzin ve akaryakıt fiyatları son dakika!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title