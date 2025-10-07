Haberler

INMerge Innovation Summit 2025 Bakü'de Gerçekleşti

PASHA Holding tarafından düzenlenen INMerge Innovation Summit 2025, Orta Avrasya'dan 5 binden fazla katılımcıyı bir araya getirerek teknolojik ve ekonomik gelişmelere odaklandı. Zirvede, girişimciler, yatırımcılar ve uluslararası düşünce liderleri, Fintech, veri ve yapay zeka gibi konuları tartıştı.

PASHA Holding tarafından düzenlenen 'INMerge Innovation Summit 2025', Bakü'de sona erdi. Etkinlik, Orta Avrasya genelinden 5 binden fazla katılımcı, 150 konuşmacı, 100 startup ve 80'den fazla yatırım fonunu bir araya getirdi.

Zirvenin gündemi, Fintech ve Sorumlu Bankacılıktan Veri ve Yapay Zeka, Endüstri 4.0, Telekomünikasyon, Pazarlama, E-Ticaret ve Yatırıma kadar sekiz ana sektörü kapsadı. Uluslararası düşünce liderleri arasında Ed Catmull (Pixar), Marc Randolph (Netflix), Zack Kass (eski OpenAI), Hal Gregersen (MIT) ve Tarun Khanna (Harvard) yer aldı. Bu isimler, bölgesel politika yapıcılar, girişimciler ve yatırımcılarla bir araya gelerek ekonomileri dönüştüren trendleri tartıştı.

Açılış töreninde Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, son 20 yılda ülkeye 344 milyar dolar yatırım çekildiğini ve bunun 210 milyar dolarının petrol dışı sektöre yönlendirildiğini vurguladı. PASHA Holding CEO'su Jalal Gasimov, INMerge'i "Orta Avrasya'nın önde gelen inovasyon forumu" olarak tanımladı ve etkinliğin yerel bir kurumsal buluşmadan bölgesel bir platforma dönüşümünü vurguladı.

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, sektör liderleriyle hızlı değişen dünyada yaşam boyu öğrenme, girişimcilik ve merakın önemine dikkat çekti.

İkinci gün, Netflix Kurucu Ortağı Marc Randolph'un ustalık sınıfı ile başladı. Randolph, basit bir fikrin küresel bir başarı hikayesine dönüşümünü anlattı. Panellerde girişim sermayesinin geleceği, yapay zekanın yükselişi, pazarlama ve sosyal medyanın yerel pazarlardaki rolü ve verinin enerji sektörü üzerindeki etkisi gibi konular ele alındı.

Zirve, INBattle Startup Awards töreniyle sona erdi. Bölgeden 40 startup yarışmada yer aldı. Özbekistan'da geliştirilen Mulk Protocol, 30 bin ABD Doları tutarındaki büyük ödülü kazandı. Gayrimenkul ve işletme sahiplerinin varlıklarını Şeriat uyumlu şekilde tokenize etmelerini sağlayan platform, büyüyen girişimcilik ekosisteminin ruhunu yansıttı.

