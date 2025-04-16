İngiltere Google'a 5 milyar sterlinlik dev dava açtı

Arama motoru Google, çevrimiçi arama pazarındaki baskın konumunu kötüye kullandığı iddiasıyla Birleşik Krallık'ta 5 milyar sterlini (yaklaşık 6,3 milyar doları)aşan toplu tazminat davasıyla karşı karşıya kaldı. İngiltere merkezli yüz binlerce kuruluş adına açılan dava, ABD'li teknoloji devinin rakip arama motorlarını dışlayarak reklam fiyatlarını yükselttiği ve pazardaki hakimiyetini bu yolla pekiştirdiği iddialarını gündeme taşıyor.

GOOGLE'A REKLAM TEKELCİLİĞİ SUÇLAMASI

Rekabet Temyiz Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, Google'ın rakip arama motorlarının erişimini kısıtlayarak pazardaki hakimiyetini koruduğu ve bu yolla reklam fiyatlarını artırdığı iddia edildi. Davacılar, teknoloji devinin bu uygulamalarla çevrimiçi arama reklamcılığında adeta tekel oluşturduğunu savunuyor.

Açılan bu dava, dünya genelinde düzenleyici kurumların Google'ın dijital reklamcılıktaki baskın rolünü ve arama motoru pazarındaki hakimiyetini mercek altına aldığı dönemde geldi. Avrupa Birliği, ABD ve diğer birçok ülkede de benzer soruşturmalar ve yasal süreçler sürüyor.