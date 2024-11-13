İngiliz The Guardian gazetesi, Elon Musk'ın X platformundan çekiliyor

Guardian gazetesi, Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformunda (eski adıyla Twitter) bulunan resmi hesaplarında paylaşım yapmayı bırakma kararı aldığını duyurdu.

Gazete, "rahatsız edici içeriklerin" sıklıkla yer aldığı platformun artık bulunmak için uygun bir mecra olmadığını belirtti.

Guardian'ın açıklamasında, platformda uzun süredir kaygıya neden olan içerikler arasında aşırı sağ komplo teorileri ve ırkçı söylemler olduğu vurgulandı.

ABD başkanlık seçim sürecindeki haber ve paylaşımlarının bu kaygıları artırdığı ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu platformdaki rahatsız edici içerikler, aşırı sağ komplo teorileri ve ırkçı paylaşımlar gibi endişe verici unsurlar nedeniyle Guardian'ın resmi hesaplarında artık paylaşım yapmayacağız. ABD başkanlık seçimleri süreci, X'in toksik bir medya platformu haline geldiğini ve Elon Musk'ın siyasi söylemi şekillendirmek için bu platformu kullandığını gösterdi."

Guardian, X'teki içerik standartları konusundaki endişeleri nedeniyle geçen yıl benzer bir adım atan NPR ve PBS gibi kuruluşlara katılmış oldu.