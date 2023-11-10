Infinix, uygun fiyatlı telefon arayan kullanıcılar için Smart 8 modelini tanıttı. 6.6 inç HD+ ekran, UniSoc T606 işlemci, 4 GB RAM, 128 GB depolama ve 5.000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olan telefonun fiyatı 105 dolar olarak belirlendi.

Sektördeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Infinix cephesinde uygun fiyatlı telefon arayan kullanıcıları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Hong Kong merkezli marka kısa bir süre önce Infinix Smart 8 modelini vitrine çıkardı. İşte Infinix Smart 8 özellikleri ve fiyatı!

Infinix Smart 8 özellikleri

Infinix Smart 8; 6.6 inç HD+ çözünürlüklü LCD bir panelle kullanıcı karşısına çıkacak. Aynı zamanda ekran 90 Hz tazeleme hızı ve 550 nit parlaklık sunuyor. Bunun dışında giriş segment olmasına rağmen Magic Ring adı verilen ve Apple'ın Dynamic Island özelliğine benzer işlevler sunduğu söylenen delikli bir ekran tasarımını benimsiyor.

Akıllı telefon UniSoc T606 işlemcisinden güç alıyor. 12 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 1.6 GHz ARM Cortex-A75 ve 6x 1.6 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G57 MP1 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Önde 8 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alırken, arkada 13 Megapiksel ana kamera ve 0.3 Megapiksel yardımcı sensörün yanı sıra LED flaştan oluşan bir kamera adası karşımıza çıkıyor.

4 GB RAM ve 128 GB depolama opsiyonlarıyla gelen telefonda 4 GB'lik bir sanal RAM desteği de mevcut. Bunlara ek olarak 10W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bataryadan beslenecek ve kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı XOS 13 arayüzünü çalıştıracak. Son olarak üründe MicroSD kart yuvası ve yana konumlandırılmış parmak izi okuyucu gibi özelliklerin mevcut olduğunu da belirtelim.

ÖzellikAyrıntılar Ekran6.6 inç HD+ çözünürlüklü LCD, 90 Hz tazeleme hızı, 550 nit parlaklıkİşlemciUniSoc T606, 12 nm mimari, 2x 1.6 GHz ARM Cortex-A75, 6x 1.6 GHz ARM Cortex-A55, Mali-G57 MP1 grafik birimiKamera (Ön)8 Megapiksel selfie kameraKamera (Arka)13 Megapiksel ana kamera, 0.3 Megapiksel yardımcı sensör, LED flaşRAM4 GB, sanal RAM desteğiDepolama128 GBPil5.000 mAh, 10W hızlı şarjİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı XOS 13 arayüzüDiğer ÖzelliklerMicroSD kart yuvası, parmak izi okuyucu (yan konumlandırılmış)RenklerSiyah, yeşil, altın, beyazFiyat105 dolar

Smart 8 fiyatı

Siyah, yeşil, altın ve beyaz renklerle gelen Smart 8 modelinin fiyat etiketi ise 105 dolar olarak açıklandı.